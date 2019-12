Slovenka Patrícia s mamou odleteli pomáhať do Afriky: V Ugande sme opravili školu a makali aj na plantáži

Vytúžené chvíle voľna vymenili za humanitárnu pomoc. Študentka architektúry a urbanizmu zo Šale Patrícia (20) v lete oznámila mame Jane (42), že plánuje odletieť na mesiac do Ugandy na charitatívnu misiu. Jana však zareagovala prekvapivo. Neodhovárala ju, namiesto toho sa zbalila a vycestovali spoločne. Pomoc slabým a chudobným zmenila ich životy a ich pohľad na svet už nikdy nebude taký ako doteraz.

Sen pomáhať ľuďom opantal myseľ Patrícii už ako malej, ale vyšlo jej to až ako dospelej žene. „Hľadala prácu v dobrovoľníctve už dlhšie. Cez môjho priateľa som spoznala Patrika Štekla, ktorý sa práve vrátil z Ugandy a rozprával mi zážitky. Napísala som teda Dane a Johnymu, majiteľom organizácie Change Tomorrow, v ktorej tri mesiace pôsobil aj Patrik. Dana je Češka a spolu so svojím manželom Johnym sa rozhodli presťahovať do Ugandy,“ opisuje Patrícia, prečo si vybrala práve Ugandu. Keď sa rozhodla, že odletí, prišiel najťažší moment.

Oznámiť zámer odcestovať na humanitárnu misiu. „Jedného dňa som prišla domov a oznámila mamine, že pôjdem do Ugandy. Mamina si chvíľu myslela, že si to rozmyslím, avšak, keď videla, že už idem kupovať letenky, pochopila, že asi nie. Spýtala som sa jej, či nechce ísť so mnou. Vedela som, že to bol kedysi aj jej sen. S nadšením súhlasila,“ usmiala sa študenka zo Šale.

Doniesli si lásku

Náročný presun do cieľovej destinácie priniesol ženám zaujímavé zážitky. „Leteli sme z Viedne do Istanbulu, kde nás neznámy marocký pár ponúkol pohárom čaju, popritom, ako sme sedeli a pozorovali ulice a námestie Istanbulu. Odtiaľ sme zamierili do Entebbe v Ugande, kde po nás prišli Dana s Johnym,“ opísala cestu Paťka, ktorá zažila obrovský šok po pristátí na letisku v Afrike. Pripravili sa na najväčšiu biedu, aj sa trochu báli, v akých podmienkach budú mesiac fungovať, no zažili pravý opak. Z pobytu si doniesli okrem spomienok aj kopec lásky.

„Prežili sme tam 30 dní plných krásnych spomienok, lásky, nádhernej prírody ale i sĺz, smútku, sklamania a zhrozenia. Väčšinu času sme pomáhali v škole s manuálnymi prácami. Pracovali sme na plantáži banánovníkov, nosili vodu, vymaľovali sme školu, sadili sme, aj polievali,“ povedala usmievavá mladá žena. „Navštívili sme veľa krásnych miest: Níl, Viktóriino jazero, Kampalu či botanickú záhradu,“ dodala.

Rodine vládnu ženy

Napriek nádherným scenériám má Uganda aj temné stránky. „Je tam chudoba a hlad. Ženy spravia čokoľvek, aby uživili rodinu. Deti chodili do školy niekedy v zlom stave. Vtedy majitelia školy - Dana a Johny zakročili a boli ochotní riešiť situáciu u nich doma. Jedna pätnásťročná školáčka bola nútená k sexuálnej práci. Tento rok porodila dieťatko. Dana jej zohnala peniaze od sponzorov na oblečenie pre novorodeniatko a pomáhajú jej zodpovedne sa k tomu postaviť,“ povedala Paťa a doplnila, že hlavné slovo v rodine má žena. „Možno si niekto myslí, akí sú tam muži dominantní, ale žena je väčšinou tá, ktorá sa stará o rodinu a nosí peniaze. Nie vždy, ale väčšina mužov peniaze prepije hneď, ako ich dostanú a ich výplaty sa pohybujú od 15 do 35 eur mesačne,“ uzavrela so slzami v očiach Patrícia.

