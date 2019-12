Živé vianočné prekvapenia: Na čo myslieť skôr, ako podarujete zvieratko?

Azda každé dieťa má obdobie, keď túži po psíkovi či mačičke. S blížiacimi sa Vianocami často dostaneme nápad tieto dve veci spojiť a pod stromčekom potom čaká živý darček. Radosť obdarovaných býva nekonečná, detské rozžiarené tváričky nám v pamäti ostanú veľmi dlhý čas. Nie vždy je však dlhý aj pobyt zvieratka v domácnosti. Na čo myslieť pri výbere živého darčeka?

V prvom rade si treba uvedomiť, že zvieratko je záväzok na niekoľko rokov. V žiadnom prípade by kúpa nemala byť impulzívna a obdarovaný by mal o takomto darčeku vopred vedieť a súhlasiť s ním. Bez ohľadu na to, ktoré zvieratko si vyberiete, naštudujte si o jeho chove čo najviac. Snažte sa čo najobjektívnejšie zhodnotiť možnosti domácnosti. Je prinajmenšom naivné veriť, že malé dieťa bude pravidelne každý deň chodiť von so psom, alebo čistiť klietku škrečkovi.

S najväčšou pravdepodobnosťou ostanú tieto povinnosti na vás. „Akokoľvek je to zvláštne, väčšinu ľudí prekvapí, že šteniatko na začiatku nemá osvojené hygienické návyky a že ho to treba naučiť,“ hovorí zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová. Každoročne v januári útulky praskajú vo švíkoch, preplnené živými darčekmi, ktoré ich majitelia jednoducho nezvládli. Pred kúpou sa poriadne zamyslite. Možno psík nie je to najvhodnejšie zvieratko pre vás.

Pes

Ak si beriete psa z útulku, dajte si tam poradiť, zrejme lepšie ako vy odhadnú, akých rás je krížencom. Ak kupujete čistokrvné zviera, berte do úvahy jeho prirodzenú povahu a potreby.

Veľké lovecké rasy potrebujú denne behávať aj niekoľko kilometrov, pomeranian sa potrebuje maznať, inak zomrie od žiaľu. Reálne zhodnoťte, koľko času viete novému členovi domácnosti venovať.

S malým šteňaťom sa odporúča chodiť von aj každú hodinu, kým sa naučí vykonávať potrebu iba vonku. Uistite sa, že na to budete mať čas a priestor.

Od 1. 9. 2018 u nás platí zákon o povinnom čipovaní psa. Dnes už čip musí mať každý pes, ktorý mení majiteľa. Nesúhlaste, ak vám predajca navrhne začipovať zviera na vaše údaje. Čip musí obsahovať údaje predávajúceho.

Môže vás prekvapiť: Pri výbere psa do bytu nestačí, že je malý. Teriér napríklad môže byť veľmi aktívny a potrebovať veľa pohybu.

Časová náročnosť: 5/5

Mačka

Potrebuje mačací záchod, premyslite si, kde ho chcete umiestniť.

Mačky rady lozia, takže zabudnite na povykladané vázičky na policiach alebo tácky s nezakrytým jedlom na stole.

Môže vás prekvapiť: Mačací záchod dokáže intenzívne zapáchať.

Časová náročnosť: 3/5

Škrečok, morča

Klietku, v ktorej by mala byť potrava a voda, treba pravidelne čistiť, inak dosť zapácha.

Myslite na kúpu kolesa, v ktorom môžu behať, a dostatočne veľké miesto, kde budete mať klietku.

Môže vás prekvapiť: Sú aktívne najmä v noci a robia prekvapivo silný hluk.

Časová náročnosť: 2/5