Gáborík otvorene o prírastku do rodiny: Bude pri pôrode prvého potomka?

Koniec špekuláciám! Hokejová hviezda Marián Gáborík (37) sa na jar budúceho roka stane otcom.

To, že jeho manželka Ivana je tehotná, potvrdil v podcaste BORIS A BRAMBOR. Denníku Nový Čas navyše prezradil, že chce byť pri pôrode a pohlavie dieťatka chce vedieť pred narodením!

Denník Nový Čas pred pár dňami ako prvý priniesol špekulácie, že prominentný manželský pár – hokejista Marián Gáborík a sexi tanečnica Ivana - čaká prvého potomka. Hoci obaja túto informáciu nepotvrdili a zaryto mlčali, napokon predsa len vyšli s pravdou von. „Je to pravda, budeme traja. Teším sa, je to pre nás veľká novinka,“ povedal v najnovšom podcaste BORIS A BRAMBOR úspešný hokejista Marián Gáborík. Podľa našich informácií by mala byť Gáboríkova manželka vo štvrtom až piatom mesiaci tehotenstva, takže ich prvý potomok by mal prísť na svet na jar budúceho roka.

Na otázku, či by chcel byť víťaz NHL z roku 2014 aj pri pôrode, odvetil jasne: „Určite áno.“ Gáborík sa vyjadril aj k tomu, či chce so svojou láskou, s ktorou sa zosobášil v júli 2017, aj vopred vedieť pohlavie svojho dieťatka. „Radi by sme chceli vedieť skôr pohlavie, aby sme mohli rozmýšľať nad menom.“ Keďže Marián už druhú sezónu pre zdravotné problémy chýba na hokejovom ľade, má dostatok času pripraviť sa na rolu otca. A akým by chcel byť rodičom? „Ťažko sa mi teraz odpovedá na túto otázku. Samozrejme, že by som chcel vychovávať naše dieťa najlepšie, ako sa dá,“ dodal na záver šťastný Gáborík.