Ramsay po prehre s Nórskom neskrýval sklamanie: Kritika do vlastných radov!

Slovenskí hokejisti odchádzajú zo Švajčiarska bez bodu. Na turnaji NaturEnergie Challenge 2019 podľahli aj výberu Nórska 1:4 a obsadili posledné miesto.

hlasy po zápase:

Craig Ramsay, tréner SR: "Som sklamaný z hry v prvej tretine. Boli sme pomalí. Potom sme pohyb zrýchlili, ale chýbalo nám viac streľby. Najmä v presilových hrách. My musíme hrať stále rovnako celých 60 minút a najmä musíme byť od začiatku koncentrovaní."

Miroslav Šatan, generálny manažér SR: "Zdalo sa mi, že sme v prvej tretine neboli pripravení a Nóri nám ušli. Keď sme chceli so zápasom niečo urobiť, bolo už neskoro."

Marcel Haščák, strelec jediného gólu Slovenska v zápase: "Mali sme dobrý začiatok, ale potom sme prestali hrať s pukom. V našej tretine bol chaos. To nás napokon stálo výsledok. Pri góle som mal možnosť vystreliť, našťastie som to trafil. Ale mal som ešte jednu šancu, keby som dal gól, mohol to byť iný zápas."

Marek Hecl, útočník SR: "Prvá tretina bola slabá, nešli nám nohy, neviem, čo sa stalo. Potom sme doťahovali, ale nevyšlo to. Nebol to dobrý zápas z našej strany, nezaslúžili sme si vyhrať."

Martin Štajnoch, obranca SR: "Celý zápas sme sa nevedeli dopracovať k šanciam. Nóri hrali jednoducho, vracali nám všetky puky naspäť do pásma, vznikali z toho situácie, na ktoré sme nevedeli reagovať."