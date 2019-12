Aké budú Vianoce hercov, ktorí sú bez životných partnerov? Ivan Letko už po trapase na polnočnú omšu nechodí

Vraví sa, že na Vianoce nemá byť nikto sám... Aj keď tieto herecké legendy zostali bez životných partnerov, na Štedrý večer sami rozhodne nebudú! Kde budú tráviť najkrajšie sviatky v roku a s kým? To prezradili pre Nový Čas Nedeľa.

Zita Furková (79): Hlavne musím prekvapiť vnukov

Herečka Zita Furková vraví, že vždy, keď sa blížia vianočné sviatky, spomína často na Vianoce svojho detstva. „Moja mamička ma vždy prekvapila vlastnoručne ušitými šatami. Dodnes si pamätám aj to, že tato ma obdaroval nádhernou rozprávkovou knihou Slnečný kôň,“ hovorí a potom prezradí, ako budú vyzerať jej tohtoročné Vianoce.Ešte pred Štedrým dňom zvykneme zdobiť stromček a po Štedrej večeri zazvoní zvonček. Niekto sa potom ide pozrieť s deťmi na ulicu, kto to zvonil. Keď sa vrátia, darčeky sú pod stromčekom a deti sú v tom, že Ježiško odišiel k susedom. Potom už celá rodina rozbaľuje darčeky a ja idem na polnočnú omšu,“ vraví herečka a vzápätí zosmutnie.

„Keď žil môj manžel Milan Veselý († 75), na Štedrý deň sa zvyčajne zavrel do ateliéru a pracoval až do večera, aby sa vraj vyhol vianočnej nervozite. Potom sa prezliekol do slávnostného a všetci sme zasadli k štedrovečernému stolu. Vždy ma prekvapil pekným darčekom a knihou. Ja som ho tiež prekvapila tým, čo mal tak rád – malou starožitnosťou a knihou,“ vymenúva a prizná, že ich posledné spoločné Vianoce v roku 2014 prežívali s nevypovedaným smútkom. „Hoci bol Milan chorý, chorobu si nepripúšťal. Môj muž bol veľmi citlivý, ale na rozdiel odo mňa bol realistický. Hovorieval mi: Smrť je súčasťou života!“

Eva Rysová (87): Rozprávky si pozriem s kamarátkou

Cez Vianoce si musela chtiac-nechtiac zvyknúť na samotu. Jediný syn herečky Evy Rysovej - Michal žije až v Kanade a tento rok cez sviatky na Slovensko nepríde.Bol ma pozrieť cez rok, takže hoci tu nebude na Vianoce, videli sme sa,“ prezrádza herečka, ktorá ešte pred pár rokmi žiarila v Búrlivom víne ako sympatická babka Roznerová. Po smrti manžela, detského lekára Alojza Suchánka († 79), ktorého jej pred deviatimi rokmi vzala rakovina, zostala Rysová žiť v bratislavskom byte sama.

So synom Michalom si však každý deň telefonuje. „Volá mi vždy podvečer, porozprávame sa a ja viem, ako sa mladí v Kanade majú,“ vraví herečka, ktorá zvykla tráviť najkrajšie sviatky v roku aj so sestrou a s jej rodinou. „Kedysi sme boli na Vianoce hádam každý rok spolu. Na Štedrý deň sme boli u nás, alebo u nich. Sestra však tentoraz odišla tiež k dcére do Kanady, tak tu mám v obývačke od nej aspoň malý umelý vianočný stromček. Tohtoročné Vianoce však sama nebudem, oslávim ich spolu so svojou kamarátkou. Na darčeky si nepotrpíme, darujeme si len nejakú kozmetiku,“ hovorí a dodá, že sa teší na televízne rozprávky.

„Pozerám všetky rad za radom, ako decko. Mám rada klasiku, napríklad Pyšnú princeznú, ale aj novodobé rozprávky, trebárs Perinbabu. Ale najradšej pozerám dokumentárne filmy o tom, ako slávia Vianoce v iných krajinách. Tak si trošku fiktívne zacestujem. Všade majú ľudia iné zvyky. Aj tí moji v Kanade sa už prispôsobujú zvykom krajiny, v ktorej žijú,“ konštatuje a potom prezradí, že v minulosti rada chodila o polnoci do kostola. „Ja som evanjelička, ale chodila som s manželom na katolícku polnočnú omšu. Bolo to vždy nádherné, slávnostné. Teraz si polnočnú už len pozriem v televízii...“

Ivan Letko (85): Štedrá večera s vnukmi aj pravnukmi

Stále čiperný Ivan Letko bude na Vianoce so svojimi najbližšími, u dcéry Hanky v Devíne.Mám aj dvoch pravnukov, Huga a Bruna, sú to roztomilí nezbedníci a dá sa s nimi dobre zabaviť. Budeme všetci spolu, aj mladšia dcéra Ivka a vnučka Daria,“ vraví Letko, ktorý má rád, keď je pri štedrovečernom stole rodina pokope.

„Bude nás veľa, tak to bude veselé,“ dodá a prezradí aj vianočné menu. „Keďže mladí už nie sú takí tradiční, budeme mať rôzne druhy rýb. Ale ja som tradičný, takže vysmážaný kapor a kapustnica bude určite! Celý život som jedol pôstnu, bezmäsitú kapustnicu, teraz je tam už aj klobáska.“ Známy herec sa zamyslí a potom naznačí, ako to u nich na Štedrý večer bude vyzerať. „Pred večerou si pripijeme a ja ako najstarší niečo všetkým zaželám. Napríklad, aby ich život bol ešte trošku zaujímavejší a šťastnejší ako môj. Ale pripíjam si len symbolicky, lebo potom sa ešte vraciam späť domov. A doma si dám záverečný prípitok – džin s tonikom,“ vraví Letko a pokračuje vtipným vianočným zážitkom: „Keď som býval v Prievoze s bývalou manželkou, chodieval som aj na polnočnú omšu do kostola. Ale odkedy som spadol z lavice, už nechodím. Pri jednom z požehnaní totiž všetci vstali, ja som zostal sedieť o čosi dlhšie. Keďže som sedel na konci, lavica sa prevážila. Pán farár na chvíľu prerušil omšu, až potom pokračoval. Keď ľudia odchádzali z kostola, divne sa po mne pozerali,“ smeje sa pri spomienke na bizarnú príhodu. Podľa sympatického herca, ktorý ešte donedávna bol súčasťou seriálu Oteckovia, najkrajšie na Vianociach je, keď sa deti tešia z darčekov. „Ako školák som dostal súpravu rôznych ceruziek a pier. Mal som z toho veľkú radosť, všade som potom písal, dokonca aj po stene. Z toho zas nemala radosť mama,“ zasmeje sa.

Mária Kráľovičová (92): Štedrý deň v stovežatej Prahe

Večne usmiata herečka bude na sviatky so svojimi najbližšími v Česku.Ale keď v roku 2005 zomrel, ostatné roky sviatkujem s deťmi a s vnúčatami v Česku. Buď na Šumave, alebo ako aj tento rok, v Prahe. Keďže sa rodina toto leto rozrástla o nevestu jedného z mojich vnukov, a tá je huslistkou v Českom národnom divadle, tak absolvujem adventné koncerty v Zlatej kaplnke. Rada si vypočujem aj dielo Jakuba Jana Rybu Česká mše vánoční a vypočujem si ju aj na polnočnej v Katedrále sv. Víta na Hradčanoch,“ vymenúva Kráľovičová a dodá, že sa veľmi teší na pražské vianočné trhy.V Prahe žije aj synova dcéra Martina, ktorá tu založila medzinárodný jogový festival, aj časopis a má tu svoje štúdio. Takže ma čaká aj nejaký pohyb,“ prekvapuje Marína, ktorá tak len potvrdí, že pohyb je jej aj po deväťdesiatke stále blízky.

„Teším sa na Gašpíka, teda nášho bieleho švajčiarskeho ovčiaka, ktorý keď prídem, sa odo mňa nepohne. Sme totiž veľkí parťáci a brázdime spolu svahy Petřína. Nedávno k nemu pribudla Samy, ktorá k nám doputovala z útulku, a tak o naháňačky a rozruch okolo vianočného stromčeka nebude núdza,“ teší sa Kráľovičová, ktorá je hrdá na svoje záhorácke korene. „Mám krásne spomienky na svoje detské čáranské Vianoce s pupákmi, krupicovou kašou a hríbami, bez darčekov a s cukrom v staniole na stromčeku, zato s obrovskou radosťou z následného koledovania a vyspevovania po dedine. Doteraz si pamätám: Narodil sa Ježíšek, kúpime mu kožíšek, taký pjekný strakatý, od huavy, až po paty... Ale dnes dodržujeme dôsledne štedrovečerné tradície s kaprom, šupinami pre šťastie pod taniermi, aj slávnostným prípitkom, ktoré nastolil ešte môj muž. Ten bol, na rozdiel odo mňa, panské dieťa,“ usmeje sa a prezradí, že najväčší darček pre ňu je, že sviatkujú spoločne a že si medzi svojimi dobije baterky.