Megastar Bollywoodu nakrúca vo Vysokých Tatrách: Čo najviac učarovalo slávnemu hercovi na Slovensku

Na Slovensku nakrúca jedna z najväčších bollywoodskych hviezd! Amitabh Bachchan (77) je absolútna megastar indického filmu, ale aj spevák, úspešný producent, moderátor a expolitik.

Na svojom konte má takmer 200 filmov nielen v Indii, ale aj po celom svete. U nás ste ho videli vo veľkofilme Veľký Gatsby, v ktorom sa objavil po boku Leonarda DiCapria. Je to prvýkrát, čo si indická filmová produkcia vybrala na natáčanie Slovensko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Herecká hviezda sa u nás pohybuje len pod dohľadom ochrankárov. V sprievode režiséra Rumiho Jafferyho a ďalších kolegov priblížil dej filmu Chehre (Tváre). „Právnik, sudca a prostitútka žijú v zasneženej krajine. Každý deň sa stretávajú v dome a hrajú sa na súdny proces... Scény na horách sme prišli nakrútiť k vám,“ prezradil Amitabh Bachchan, ktorý tají výšku svojho honoráru.

Na Slovensku je prvýkrát. „Prekvapila ma zima, ale práve to scény filmu vyžadujú, tak je to v poriadku. Veľmi ma zaujali vaše hory a aj sneh. Určite tu s rodinou nejaký čas ešte pobudnem. Možno sa budú chcieť naučiť lyžovať. Ja som to niekedy skúsil a dopadlo to katastrofou,“ prezradil a dodal, že sa mu páči slovenská pohostinnosť.

„Som vegetarián a počul som o vašich haluškách, tak ich možno ochutnám,“ dodal Amitabh, ktorý včera točil scénu lezenia, ale samotné lezenie zaňho robil kaskadér. Hoci Tatry patria medzi najmenšie veľhory sveta, vo filme budú stvárňovať Himaláje, kde by bolo natáčanie finančne náročné.