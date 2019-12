Hviezdny pár Katy Perry a Orlando Bloom: Kamarátka nabonzovala, prečo odsúvajú svadbu

Keď speváčka Katy Perry (35) kývla hercovi Orlandovi Bloomovi (42) na ponuku sobáša, dohovorili sa, že si veselicu vystroja do konca roka.

Zostávajú im teda štyri týždne, ale počas nich sa ich svadba neuskutoční. Snúbenci majú príliš veľa práce a nezvládli všetko naplánovať. Takže oslavu svojej lásky posunuli až na rok 2020. Zatiaľ na neurčitý termín.



,,Chceli sa vziať čo najskôr, ale plánovanie celej akcie a ladenie detailov sa skomplikovalo. Svadba mala byť pôvodne v septembri, potom v decembri, ale teraz už je to zase na začiatku budúceho roka. Musia to neustále posúvať, pretože Katy má grandiózne nápady, kde a ako sa všetko má odohrať, "cituje speváčkinu kamarátku portál E! News. Podľa zdrojov z okolia slávnej dvojice prebehnú hneď dve svadby. A onedlho po uzavretí manželstva sa vrhnú na plodenie detí.



,,Naozaj si chcem užívať rodinu a priateľov, môjho nádherného syna a mať viac detí. Chcem byť pripravený na to, až sa do toho pustím, že to robím naplno celým srdcom a mám úplne jasno v tom, čo to reálne znamená, na rozdiel od niektorých romantických predstáv o tom, čo znamená mať vzťah. Pretože si myslím, že keď je človek mladší, všetkým nám bola odovzdaná tá hollywoodska predstava o láske a vzťahoch, manželstve a deťoch, ale v skutočnosti je potrebná len komunikácia a kompromis. Takže život vyzerá ako niekto, kto chce komunikovať a nájsť radosť v jednoduchosti a malých okamihoch," vyhlásil nedávno Orlando.