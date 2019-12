Rozvírila pokojné vody v malom mestečku: Sexi blondínka sa chváli obrovským penisom

Dievčina sa rozhodla zaujať originálnou výzdobou.

Blížia sa Vianoce a Američanka Shelby Gashová si zaumienila, že na svojom dome vyvešia svetielka, aby si vytvorila tú pravú sviatočnú atmosféru. Avšak jej osvetlenie na streche má tvar penisu. Bizarná ozdoba ihneď rozbúrila pokojné vody v mestečku Whispering Hills v americkom Kansase.

„No, vyzerá to ako penis. Obrovský svietiaci penis. Určite to má nejaký dôvod. Neviem aký, ale pravdepodobne to nie je vhodné pre okolie,“ konštatoval pozorný sused podľa portálu LADbible.com

"Prepáčte, susedia, cítila som potrebu vytvoriť tento rok na streche obrovský penis," napísala vtipná Shelby na sociálnej sieti pod zverejnené fotografie.