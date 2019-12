Mladomanželia krájali tortu, vtom ženích urobil niečo šialené: Väčšie psycho ste ešte nevideli!

Mal to byť najkrajší deň v ich životoch, záver hostiny bol však od klasických svadieb diametrálne odlišný.

Obrad prebehol tak, ako mal. Vyobliekaní hostia sa s novomanželmi presunuli na veľkolepú hostinu. Nádherná nevesta a vedľa nej hrdý ženích. Tak prebiehajú bežné svadby. Táto recepcia v Azerbajdžane sa však vymykala priemeru a to veru nie pre nevestine netradičné červené šaty.

Zlom prišiel, keď mladomanželia začali krájať poschodovú tortu. Ženíchovi sa totiž slávnostnú pochúťku nedarilo prekrojiť tak, ako si predstavoval. Neveste to bolo zo začiatku vtipné a začala sa smiať. O malú chvíľu ju však úsmev nadobro prešiel. Po tom, ako svadobčanke vytrhol z rúk tanier s tortou, vrazil kúsok do úst nevesty a potom podráždene ochutnal aj on.

Najšokujúcejšia situácia prišla, keď schytil do rúk šampanské, ktorým chcel ostriekať svadobných hostí. Ani to sa mu poriadne nepodarilo a tak nahnevaný ženích fľašu rovno hodil o zem. A bolo po nálade.