Vémola ako ho nepoznáte: Navonok drsný chlap, vnútri ho zožiera bežná vec

Český bojovník Karlos "Terminátor" Vémola dostal v novembrovom zápase MMA od Slováka Attilu Végha nakladačku.

Všetci čakali jeho veľké víťazstvo, no pokorný Végh ho poslal na zem v prvom kole. Nečudo, že sa na "veľkohubého" Vémolu spustila lavína kritiky. Celý prípad pripomínal rozruch okolo zápasu McGregora a Nurmagomedova, ktorý skončil porážkou sebavedomého Íra. Vémola priznal, že sú si s írskym zápasníkom podobní. Prezradil však aj, čo by sa slávneho Connora McGregora opýtal.

"Opýtal by som sa ho, ako vníma haterov. Či sa dokáže nastaviť tak, že sú mu neprajníci ukradnutí a nerieši ich. Ja osobne som to ešte nedokázal, stále s tým bojujem. Ľudia okolo mňa mi hovoria, nech urážlivé komentáre nečítam, ale nedokážem to. Svojich fanúšikov mám naozaj rád, vážim si ich, stále ale premýšľam nad tým, ako by som presvedčil tých, čo ma nemajú radi, že to myslím dobre," povedal v úprimnom rozhovore pre isport.cz