Vémola má opäť veľké vyhlásenia: Za to, čo mi Attila urobil, ho chcem zbiť!

V novembri 2019 sa odohral súboj storočia v rámci Československa, keď sa proti sebe postavili dvaja silácia - Attila Végh zo Slovenska a Karlos Vémola z Čiech.

Súboj dopadol jednoznačným víťazstvom slovenského zadáka,Vémola bol bezprostredne po zápase zničený a hovoril o tom, ako mu stroskotali všetky sny.

Prešlo len niekoľko týždňov a Čech, ktorý mal aj pred veľkým súbojom veľké reči, sa ozýva znova. "Pre mňa je jediný cieľ dostať Attilu Végha do klietky. Nech to stojí, čo to stojí. Pretože to, ako som s ním prehral, to si po tej drine vôbec nezaslúžim. Som lepší bojovník ako to, čo som tam predviedol," povedal Vémola podľa portálu isport.cz.

To, že svoje slová myslí naozaj vážne, ešte podčiarkol: "Sľubujem, že kariéru neukončím dovtedy, pokiaľ Attilu Végha nedostanem do klietky. Je jedno, či vyhrám. Chcem predviesť lepší výkon, dotknúť sa ho, zbiť ho. Za to, že mi zobral celoživotný cieľ, na ktorý som sa chystal.“

Attila Végh však doteraz ani len nenaznačil, že by chcel ísť do odvety. Sústredí sa na svoju rodinu. "Narodilo sa nám dieťatko, preto sa sústredím len na súkromie. Zatiaľ odvetu vôbec neriešim," odkázal Attila.

Karlos Vémola sa však svojho sna o veľkej odvete nemieni vzdať. Svojimi vyhláseniami sa navyše snaží svojho protivníka vyprovokovať. „On totiž žije z minulosti. Pred ôsmimi rokmi vyhral Bellator a pokiaľ neporazil mňa žil z toho. Teraz sa opäť stiahne bude tvrdiť, že ma porazil. Ja mu to ale nedám nadlho. Pokojne mu budem každý večer klopať v Trnave na okno, aby som ho dostal do tej klietky,“ uzavrel Vémola.