Po zimnej olympiáde chce aj kov z letnej: Ledecká túži po zlate v TOMTO športe

Má v tom jasno. Český snoubordovo-lyžiarsky zázrak Ester Ledecká (24) chce k dvom zimným zlatým olympijským medailám z Pjongčangu pridať aj jednu letnú, a to z Paríža 2024!

Má už aj vyhliadnutú disciplínu, ktorou je windsurfing. Ledecká je športový multitalent. Okrem striedania snoubordingu a zjazdového lyžovania v lete hviezdi v plážovom volejbale, ale najmä vo windsurfingu.

„V skutočnosti uvažujem o účasti na letných olympijských hrách 2024 na windsurfe, no nebude ľahké sa kvalifikovať. Ale pokiaľ to vyjde, nechcem sa len zúčastniť, ale aj vyhrať,“ vyhlásila Ledecká pre švajčiarsky denník Blick, ktorý jej pripomenul i vlaňajšiu kauzu, keď sa nemohla dohodnúť s lyžiarskym zväzom na novej reprezentačnej zmluve.

Jej otec, spevák Janek Ledecký, vtedy hrozil, že Ester by mohla reprezentovať inú krajinu. „Pýtala som sa, či nemám nejakú švajčiarsku babičku,“ uťahovala si Ledecká zo švajčiarskych novinárov. Tí jej potom navrhli, že riešením by mohla byť svadba. „Skvelé, Švajčiar, to by bolo niečo,“ smiala sa česká hviezda.

Ester a olympiády:

Alpské lyžovanie:

ZOH 2018, Pjongčang: zlato v super-G

Snoubording:

ZOH 2018, Pjongčang: zlato v par. obrovskom slalome

Windsurfing:

OH 2024, Paríž: ?