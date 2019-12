Kríza u Malachovských, manželka Petra už zerazáva v divadle: Zháňa peniaze popri materskej?!

O rodinnej idylke nemôže byť ani reči! Herec Sväťo Malachovský (47), ktorý sa len v lete minulého roka oženil s herečkou Petrou Molnárovou (33), sa akosi od svojej mladej rodiny dištancuje.

Ako sa totiž Novému Času podarilo zistiť, Petra sa presťahovala späť do svojho dievčenského bytu v Bratislave, zatiaľ čo Sväťo zostal v dome neďaleko Bratislavy, kde predtým spolu žili. Molnárová má tak na pleciach nielen celú domácnosť, ale aj synov Tima (2) a mladšieho Marka, ktorý sa narodil len v polovici augusta tohto roka. Zdá sa však, že okrem týchto starostí musela Petra dokonca nastúpiť späť na „šichtu“ do divadla, aby aj počas materskej zarobila nejakú tú korunu.

Malachovský, ktorý sa kvôli Petre rozviedol s Ľubicou Čekovskou, s ktorou má syna Tea, zrejme vo vzťahu opäť pokulháva. Ako informoval pred pár dňami Nový Čas, Sväťo sa v spoločnosti svojej manželky Petry, ktorú si zobral približne pred pol rokom v honosnom kaštieli v Tomášove, nezdržiava. Molnárová sa pri svojom byte ukazuje výhradne sama len so svojimi dvoma synmi, kde ju okrem Nového Času pristihol aj pozorný čitateľ.

priznal zdroj. Herečka Radošinského naivného divadla sa tak musí poriadne obracať. S dvoma malými deťmi a chodom domácnosti sa zrejme musí popasovať sama.

Napriek tomu sa však pred pár dňami objavila pred bránami divadla, kde odohrala divadelné predstavenie. Či ju teda od detí do práce vyhnala momentálna situácia s Malachovským, zatiaľ nevedno. Faktom však zostáva, že dvojica spolu nežije v jednej domácnosti a všetko zostáva na jej pleciach.

Verzia o zahraničí

Radošinské naivné divadlo, ako aj Malachovského exmanželka Čekovská Novému Času povedali, že je Sväťo pracovne odcestovaný v zahraničí. Aj keď by to ako-také vysvetlenie a odôvodnenie momentálneho odlúčenia dvojice bolo, vyzerá to tak, že Malachovský sa za hranicami nenachádza. Len nedávno totiž prišiel podporiť charitatívnu akciu do nákupného centra na brehu Dunaja a uplynulý piatok bol hosťom v talkshow na Záhorí po boku svojho kolegu Michala Kubovčíka.

Po práci si to Sväťo namieril do Bratislavy, ale v byte, kde žije jeho manželka s deťmi, neskončil. Jeho kroky smerovali do domu neďaleko hlavného mesta, kde kedysi s Molnárovou a ich dvoma synmi žili. Prečo nešiel za svojou rodinou, tak zostáva záhadou.

Herec sa v minulosti netajil tým, že deti sú pre neho všetkým. „Deti považujem za zmysel života. Mne sa to s nimi veľmi páči a som s nimi veľmi rád,“ povedal. Napriek tomu, že Molnárová povedala, že o žiadnu krízu v ich vzťahu nejde, všetko nasvedčuje tomu, že v ich vzťahu nie je všetko v úplnom poriadku. Nový Čas dvojicu niekoľkokrát kontaktoval, na otázky však ani jeden z nich neodpovedal.