Sväťo Malachovský nechal manželku Petru s deťmi samu: Útek do zahraničia?!

Nemá čas na najbližších? Herec Sväťo Malachovský (47) spolu s manželkou Petrou (33) a ich dvoma detičkami ešte donedávna pôsobili ako šťastná rodinka. Pred pár týždňami však nastal veľký zlom, keď sa dvojnásobná mama presťahovala z domu pri Bratislave do svojho dievčenského bytu a po jej manželovi sa akoby zľahla zem.

Vyzerá to tak, že všetka starostlivosť o deti a domácnosť je na pleciach mladej mamičky, ktorá dokonca zarezáva aj v divadle napriek tomu, že len pred pár mesiacmi porodila druhého synčeka Marka. Podľa informácií Nového Času by mal Malachovský pendlovať medzi Slovenskom a zahraničím. Prečo však netrávi čas so svojou mladou rodinou?

Vzťah Sväťa Malachovského a Petry, za slobodna Molnárovej, sa spočiatku zdal len flirtom, veľmi rýchlo však ukázali, že to spolu myslia vážne. Herec, ktorý bol ženatý s Ľubicou Čekovskou, sa rozviedol, s Petrou sa oženil a od augusta majú spolu už dve deti. Rodinka si spokojne nažívala v dome neďaleko Bratislavy, udalosti posledných týždňov však naznačujú poriadne turbulencie v ich vzťahu. Petra sa totiž usídlila aj s deťmi vo svojom bratislavskom byte a herca po jej boku už dlhšiu dobu vôbec nevídať.

„Pán Malachovský je momentálne, myslím, v zahraničí. Keď sa vráti zo zahraničia, potvrdí, či bude mať čas a priestor, aby mohol u nás účinkovať znovu,“ povedal Novému Času manažér Radošinského naivného divadla Ladislav Hubáček. Namiesto Malachovského však v divadle zarezáva jeho polovička Petra, ktorá sa ukázala v divadle v uplynulý útorok vo večerných hodinách. O pobyte Sväťa v zahraničí prehovorila aj jeho exmanželka Ľubica, s ktorou má syna Tea:povedala Novému Času hudobníčka Čekovská, ktorá však viac o Sväťovi hovoriť nechcela.

Deti ako zmysel života

No hoci to vyzerá tak, že má Malachovský teraz svoj program mimo Slovenska, minulý týždeň bol podporiť charitatívnu akciu v bratislavskom nákupnom centre spolu s moderátorom Rasťom Sokolom. V blízkej dobe ho zároveň v Bratislave a okolí čakajú rôzne vystúpenia a pracovné povinnosti. Je preto otázne, prečo netrávi čas so svojou manželkou a malými deťmi.

Otvoriť galériu Petra má so Sväťom dvoch malých synov. Zdroj: Jana Keketi „Stále vídať len Petru s deťmi, ale pána Malachovského nie. Nasťahovala sa späť do bytu pred niekoľkými týždňami, ale jeho tu vôbec nevidieť,“ ozval sa do redakcie čitateľ Nového Času. Herec je pritom známy tým, že na všetkých svojich deťoch lipne. „Deti považujem za zmysel života. Mne sa to s nimi veľmi páči a som s nimi veľmi rád. Väčšinu času podriaďujem tomu, aby som bol s nimi a chcem si ich užívať.

Lebo to, ako vyrastú, nám naozaj prebehne. Tak si to nechcem niekedy vyčítať, že som to nevidel a nebol pri tom. Je to naozaj úžasné a užívame si to,“ povedal herec Novému Času ešte v marci, keď Petra nosila pod srdcom ich druhé bábätko. Nový Čas sa snažil opätovne s dvojicou skontaktovať, no neúspešne.