Fotky novorodenca obleteli svet: Uvidíte výraz bábätka, vybuchnete do smiechu

Podarené! Fotografka zverejnila zábery z novorodeneckého fotenia a je z toho virál.

Bábo dalo najavo, čo si o tejto tradícii myslí! Trojtýždňové bábätko Luna Musa sa postarala o zábavu vďaka svojmu dokonalému výrazu počas fotenia.

Luna z amerického Ohia je internetovou hviezdou po tom, čo sa rodičia rozhodli uchovať si jej bábätkovskú podobizeň na fotografii. Objednali si fotenie s Justine Tuhy, no ani tá nečakala, ako to napokon celé dopadne. "Toto by mohli byť tie najlepšie výrazy tváre, aké som kedy zachytila! Mama s otcom povedali, že sa narodila s rovnakou tvárou. Milujem to."

Bábätko si získalo srdcia tisícok ľudí vďaka tomu, ako sa na fotkách tvári. Keď sa povie novorodenecké fotenie, určite si predstavíte sladko spiace bábätká s jemným úsmevom. Luna však vytasila na všetkých výraz ťažkého kalibru. Pozrite si jej grimasu, ktorá nemá chybu!