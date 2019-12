Patricii sa narodil chlapček, za ktorým sa všetci otáčajú: Nechutné poznámky kvôli tomu, ako vyzerá

Matka štyroch detí Patricia Williams ostala šokovaná. Na internete sa šírila fotka, ktorá si robila srandu z detí trpiacich albinizmom. Oveľa väčšia rana prišla vo chvíli, keď si uvedomila, že na fotke je jej 21-mesačný syn Rockwell.

„Keď otehotnieš so starčekom,“ napísali autori meme-obrázku k fotke chlapčeka, ktorý trpí albinizmom. Ako uvádza portál The Sun, Patricia so svojím podobne rozrušeným manželom Daleom napísali autorom meme-obrázku, aby ho okamžite vymazali. Čoskoro si však uvedomili, že fotka sa na internete šíri až príliš rýchlo, a tak sa to rozhodli využiť na zvýšenie povedomia o albinizme.

Manželia majú ďalšieho syna Redda (7), ktorý má rovnaké dedičné ochorenie ako jeho mladší braček. „Keď sa Redd narodil, mal hlavu pokrytú bielymi vlasmi a krásne modré oči,“ opisuje Patricia okamih, keď ho prvýkrát v auguste 2012 uvidela.

Patricia má s Daelom ešte ďalších dvoch synov, ktorí nie sú albínmi. Vysvetlila, že ona a rovnako aj jej manžel sa narodili s blond vlasmi, a tak na albinizmus ani nepomyslela. Počas jeho prvého mesiaca si všimla, že Reddove vlasy „žiaria“ na slnku a oči sa mu „mihotali tam a späť“. Za istých svetelných podmienok mu dokonca „svietili na červeno“. Spočiatku si myslela, že je to preto, že je ešte novorodenec a že z toho vyrastie.

„Keď nám potvrdili, že náš syn má albinizmus, boli sme spočiatku šokovaní a veľa sme plakali. Obávala som sa o budúcnosť svojho syna a o to, ako s k nemu budú iní správať,“ spomína si Patricia. Keď začal chodiť do školy, často na neho deti hľadeli a doberali si ho.

Patricia a Dale sa snažia zvýšiť povedomie o albinizme a zabrániť, aby boli deti ako Redd a Rockwell šikanovaní. Priznala, že akonáhle sa fotka jej syna stala populárnou na internete, získala množstvo priaznivcov na Instagrame, ktorí jej dávali veľa otázok. Matka štyroch detí sa im snaží vysvetliť, že ľudia s albinizmom sú „rovnakí ako všetci ostatní“.