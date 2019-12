V súvislosti so streľbou v Ostrave: Podľa českého ministra sú prehliadky pri vstupe do nemocníc nereálne

Nie je zrejme možné zabrániť tomu, aby niekto vniesol do nemocnice zbraň, prehliadky pri vstupe do zdravotníckych zariadení nie sú reálne. Dôležité je preškoliť personál na podobné situácie. Novinárom to dnes v Ostrave povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

V čakárni na poliklinike ostravskej Fakultnej nemocnice dnes štyridsaťdvaročný muž z Opavska zastrelil šesť ľudí a troch zranil, jedna žena je vo veľmi kritickom stave. Polícia strelca vypátrala, pred jej zásahom sa ale sám zastrelil. "Nedokážem si predstaviť, a teraz sme to aj diskutovali s políciou, že by tu boli umiestnené nejaké rámy a röntgeny a každému by boli prezeraní jeho osobné veci pri vstupe," povedal minister, ktorý večer dorazil do nemocnice.

V nemocniciach a poliklinikách je podľa neho obrovský prevádzku, a navyše je týchto zariadení veľa.Reálne myslím si, že musíme urobiť maximum pre to, aby sme pripravili nemocnice na takéto situácie, aby bol preškolený personál, "povedal Vojtěch. Pacienti sú podľa neho zaregistrovaní aj objednávaní na vyšetrenie, do zdravotníckych zariadení však nechodia len pacienti.

"Chodí tam verejnosť, ich príbuzní, to znamená, že by sme museli registrovať každého jednotlivého človeka, čo v takejto prevádzke z môjho pohľadu nie je reálne," povedal minister. Verí, že dnešná obrovská tragédia je skôr ojedinelá. "Musí viesť k nejakému preškolenie personálu a podobne, ale nie na obmedzenie ich vstupu do týchto zariadení," povedal Vojtěch.

Pripomenul, že vláda vlani schválila program ochrany takzvaných mäkkých cieľov, ako sú napríklad nemocnice, na ktorý bolo vyčlenených 96 miliónov korún. Fakultnej nemocnice v Ostrave z programu čerpala 1,2 milióna korún. "povedal minister. Minister obrany Ľubomír Metnar, ktorý dnes odletel na pracovnú cestu do USA, povedal ČTK, že policajný zásahový tím do Ostravy prepravili armádne vrtuľníky Mi-171.poznamenal. Armáda je podľa neho podľa dohody s políciou pripravená kedykoľvek do 30 minút prepravu zásahového komanda zaistiť.