Bratislavskí poslanci budú rozhodovať o poplatkoch za bývanie: Zahlasujeme za zvýšenie dane z nehnuteľnosti?

Mnohých obyvateľov hlavného mesta rozzúrila správa, že magistrát chce zvyšovať daň z nehnuteľnosti.

Ide o výsledok minulotýždňového stretnutia primátora Matúša Valla so starostami mestských častí. Ak poslanci tento návrh vo štvrtok odklepnú, dane sa zvýšia viac ako dvojnásobne! Najväčšie zvýšenie pocítia obyvatelia Devína, Lamača, Záhorskej Bystrice, Čunova a Rusoviec, ktorí v novom roku zaplatia až o 131 % viac. Čo si o tomto drastickom navýšení myslia poslanci, ktorí majú návrh odhlasovať?

Chýbala široká diskusia

Peter Pilinský, poslanec za MČ Rača

Zvyšovanie daní z nehnuteľností som zažil aj za primátorov Ftáčnika a Nesrovnala. V určitých situáciách je to naozaj nevyhnutné. Takému vážnemu zaťaženiu ľudí by však vždy mali predchádzať široká diskusia a detailný plán, aké úsporné opatrenia vlastnej prevádzky zavedie napríklad aj magistrát. Tieto podmienky zatiaľ splnené neboli, o pláne zvyšovať dane o vyše 100 % som sa dozvedel len z médií. Predložený návrh preto nepodporím.

Návrh nebol konzultovaný

Tomáš Korček, poslanec za MČ Nové Mesto

Návrh primátora a starostov mestských častí nebol vopred konzultovaný s poslancami mestského zastupiteľstva. Boli sme, bohužiaľ, postavení pred hotovú vec. Chýbala mi širšia diskusia o opodstatnenosti tohto návrhu. Preto ho nemôžem hodnotiť pozitívne. Akékoľvek zvyšovanie daní pre Bratislavčanov musí byť vykompenzované lepšími komunálnymi službami, lepšou MHD či opravenými chodníkmi a cestami.

Bez diskusie je to neprijateľné

Radovan Jenčík, poslanec za MČ Rusovce

Až z médií som sa dozvedel, že je to spoločný návrh primátora a starostov, čo ma mrzí, keďže stále neviem, aké výhody z toho plynú pre Rusovce a Rusovčanov, a navyše povinnosť hlasovať, teda aj zodpovednosť mám ja, nie naša pani starostka. Navýšenie o 131 % bude naozaj obrovská záťaž a bez diskusie a dôkladného výkladu je to pre mňa neprijateľné.

Takýto skok je absolútne mimo

Radoslav Olekšák, poslanec za MČ Lamač

Otvoriť galériu Radoslav Olekšák, poslanec za MČ Lamač Zdroj: anc

Tak a už to máme čierne na bielom. Daň z nehnuteľnosti nám v Lamači nakoniec stúpne až o 131 %! Ak si pripočítame zvýšenie cien plynu, elektriny, vody a neustále rastúce ceny potravín, tak sa v roku 2020 máme na čo tešiť. Takýto skok je absolútne mimo a navyše sa budúci rok nebudú zo zvýšenej dane už opravovať cesty, ako sme to presadili za Nesrovnala.

Návrh počíta s úľavou

Petronela Klačanská, poslankyňa za MČ Lamač

Vďaka populizmu vo veľkej politike sú samosprávy dotlačené k nepopulárnym opatreniam. Priemerná rodina v trojizbovom byte tak na zvýšenej dani zaplatí zhruba polovicu z toho, čo získala na zvýšení základu dane. Mňa v tejto situácii aspoň teší, že tento návrh počíta so 60 % úľavou pre ZŤP a dôchodcov.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Štát nám to hodil na plecia

Peter Lenč, poslanec za MČ Karlova Ves

Je to veľmi nepopulárne, ale myslím, že samosprávy dostatočne skoro a nahlas upozorňovali na populistické návrhy zákonov v parlamente, ktoré mestám a obciam nadelili nové povinnosti bez kompenzácie, alebo znížili príjmy z podielových daní. Štát, ktorý mimochodom svoje nehnuteľnosti od dane oslobodil, to hodil na plecia samospráv a tie to musia preniesť na plecia obyvateľov.

Zvýšenie schválili aj inde

Jozef Krúpa, starosta MČ, Záhorská Bystrica

Problém, prečo sa upravujú dane, je zlé financovanie Bratislavy. Tá prichádza takmer o 20 mil. € ročne, lebo dostáva peniaze na základe počtu obyvateľov zo sčítania, nie na základe evidencie z matriky. Po druhé centrum vládnych školských inštitúcií by mala byť samostatnou kapitolou štátneho rozpočtu. Návrh úpravy dane z nehnuteľnosti je v takej výške, ako ho schválili alebo idú schváliť aj ostatné krajské mestá na Slovensku.

Máme nižšie dane ako v Košiciach

Elena Pätoprstá, poslankyňa za MČ Petržalka

Otvoriť galériu Elena Pätoprstá, poslankyňa za MČ Petržalka Zdroj: anc

Populistické zníženie daní v parlamente má zničujúci dosah na rozpočty miestnych samospráv, a to je dôvod, prečo musia obce reagovať. Výsledok je, že ľudom do jedného vrecka vložili peniaze a z druhého vrecka im ich musia vziať samosprávy, aby mohli vykonávať svoje povinnosti. Aj preto je Bratislava posledným krajským mestom, ktoré ešte dane nezvýšilo, aj keď ich máme menšie ako v Košiciach, a to nie je asi celkom v poriadku.