USA uvalili na Kočnera tvrdý trest: Okrem zmrazených účtov môže zabudnúť ešte na jednu vec

Tvrdý trest. Ministerstvo financií Spojených štátov amerických dalo Mariána Kočnera spolu s jeho šiestimi firmami na tzv. Magnitského sankčný zoznam. V praxi to znamená, že v Amerike a ani v Európe už nebude môcť obchodovať a zároveň príde o peniaze zo zahraničia.

Zmrazenie jeho financií prichádza náhle po tom, čo Kočner lieta v obrovských škandáloch a riešia ho pre mnohé porušenia zákonov. Kočner dlhé mesiace sedí vo väzení a čaká na rozsudky v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice aj v prípade falšovania miliónových zmeniek televízie Markíza. Denník N upozorňuje, že Magnitského zoznam využívajú USA proti zločincom, ktorí sú zodpovední za porušovanie základných ľudských práv alebo za korupciu. V minulosti to využili aj pri vražde saudskoarabského novinára Džamala Chašúkdžího. „Toto pomenovanie akejkoľvek osoby znamená dôvodné podozrenie, že dotyčný je zodpovedný za korupciu alebo vážne porušenie ľudských práv, alebo sa na takýchto veciach priamo či nepriamo zúčastnil. Nevyžaduje sa odsúdenie, ani to nenahrádza alebo nepredvída odsúdenie podľa slovenského práva,“ napísalo ministerstvo fi nancii USA pod rozhodnutie, pod ktoré sa podpísali minister zahraničia Michael Pompeo aj minister financií Steven Mnuchin. Z európskych krajín je na tomto zozname Kočner len druhým človekom z krajín Európskej únie. Prvým je lotyšský oligarcha Aivars Lambergs. Európska únia nemá s týmto sankčným zoznamom problém, čo znamená, že okrem Ameriky by mali zmraziť Kočnerove účty aj na starom kontinente. „Tento zásah americkej vlády zabezpečí, že Marian Kočner nebude môcť používať americký finančný systém na žiadne porušovanie zákonov. Zároveň toto rozhodnutie chráni americký fi nančný systém pred potenciálnym zneužívaním zo strany pána Kočnera,“ skonštatoval podľa Denníka N Griffi n Rozell z americkej ambasády v Bratislave. Do hľadáčika Američanov sa Kočner dostal zrejme po tom, čo sa do prípadu falšovania zmeniek zapojila americká fi rma CME, ktorá vlastní Markízu. Pomáhali tiež s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka († 27).

Zákaz cestovania

Pre Kočnera to znamená, že ak by vyšiel na slobodu, tak nemôže cestovať do USA. Zákon sa volá podľa ruského právnika Sergeja Magnitského. Ten sa stal obeťou mučenia v roku 2009 v base v Moskve. Neskôr jeho zamestnávateľ Bill Browder, ktorý patril k najväčším podnikateľom v Rusku, no po nástupe Putina musel z krajiny odísť, bojoval za prijatie sankčného zákona. Browder hovorí, že Magnitského zákon znamená, že banka alebo podnikateľský subjekt urobia v budúcnosti nejaký obchod s človekom na zozname, tak bude čeliť pokute 300 % zo sumy v transakcii. Každá banka tak musí zastaviť obchod s Kočnerom. Ovplyvní to aj kreditné karty. „Ich fi nančný život je v skutočnosti zruinovaný,“ hovorí Browder podľa Denníka N. Sankcie sa týkajú aj všetkého majetku, v ktorom má Kočner podiel. Medzi nimi sú viaceré známe firmy, ktoré vlastnia napríklad hotel na Donovaloch.

Aké firmy sú potrestané:

Správa a inkaso pohľadávok, s. r. o.

- vlastnila byty na Cintorínskej ulici v Bratislave, z predaja ktorých mali ísť peniaze Kočnerovej dcére

- vlastnila aj niekoľko priestorov vo Five Star Residence

Správa a inkaso zmeniek, s. r. o.

- vlastnila zmenky Markízy a podala žalobu na súd o ich vyplatenie

Tranz-tel, a. s.

- firma sa venuje zriaďovaniu poplašných zariadení a oprave elektrických strojov

Hotel Holding, s. r. o.

- preslávila sa podozrivými prevodmi nehnuteľností na Donovaloch.

International Investment Development Holding

International Investment Hotels Holding