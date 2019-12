Sviatočné plány rozvedeného scenáristu Andyho Krausa: Vianoce na dvakrát!

Bude si to musieť rozkúskovať! Také budú Vianoce Andyho Krausa (52), ktorý momentálne žije v hlavnom meste s novou priateľkou Jankou (33) a čerstvo narodenou dcérkou Adelkou.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Andy však má ešte syna Borisa (17) a dcéru Zoju (13) z manželstva s Danielou (45), preto sa bude musieť poriadne obracať, aby sa v nadchádzajúcich sviatkoch všetkým venoval. Novému Času teda tvorca a zároveň hviezda seriálu Susedia prezradil, ako a s kým nakoniec k štedrovečernému stolu zasadne. Kraus zažíva jedno z najkrajších období vo svojom živote, keď sa mu v polovici októbra narodila druhá dcérka a zároveň tretie dieťa, malá princezná Adelka, ktorú mu porodila priateľka Janka. Scenárista však nezabúda ani na svoje ďalšie deti, ktoré má s bývalou ženou Danielou.

Aj keď sa najprv zdalo, že ho organizácia nadchádzajúcich sviatkov veľmi potrápi, nakoniec sa so všetkým popasoval a Novému Času prezradil svoje plány. „Na Štedrý deň budeme tu. Budem s priateľkou, jej synom a Adelkou. Na ďalší deň prídu aj moje deti z prvého manželstva,“ povedal nám Kraus, ktorý však nemieni medzi sviatkami pracovať a bude sa venovať len svojim najbližším. „Potom po vianočných sviatkoch odchádzame na Liptov a budeme tam až do Troch kráľov a deti po Silvestri prídu za nami,“ dodal roztržitý László zo seriálu Susedia.

Sestričku si užívajú

Je teda jasné, že jeho deti dobre vychádzajú nielen s novou partnerkou Jankou, ale ich srdcia si získala aj maličká sestrička. „Poznajú ju, samozrejme. Boli si ju obzrieť. Boris sa rozhodol, že sa s ňou bude rozprávať po anglicky, takže sa teším, že budeme mať dvojjazyčné dieťa,“ zasmial sa Kraus. Ten však hneď nato dodal, že je dosť možné, že Adelka bude ovládať aj ďalší jazyk, keď­že on sám sa s ňou rozpráva po maďarsky. Nadšený otec, ktorý si svoju staronovú úlohu užíva plnými dúškami, sa rovnako teší aj z pohľadu na svojich potomkov. „Zatiaľ je to také, že staršie deti malú podržia, postrážia na chvíľku, ale ja sa teším, keď bude Adelka viac komunikatívna, po pol roku sa to začne lámať a budú sa s ňou vedieť viac zabaviť,“ povedal na záver Andy.