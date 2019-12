Mirovi Jarošovi komplikuje život nepríjemné ochorenie: Detskú hviezdu musia zachraňovať lekári!

Potrebuje pomoc lekárov! Spevák a veľká hviezda detských songov Miro Jaroš (41) to nemá vôbec jednoduché. S príchodom sviatkov sa totiž jeho pracovný diár poriadne napĺňa a hudobník nemá čas na oddych.

Práve ten by však práve teraz potreboval, keďže ho trápi nepríjemné ochorenie. Miro bojuje so zápalom hlasiviek, ktorý mu vystúpenie na pódiu poriadne sťažuje. Aby sa pred svojich priaznivcov postavil, musí denne navštevovať lekárov. Jaroš je pred sviatkami pokoja a lásky na roztrhanie a pracovná vyťaženosť mu nedovoľuje, aby zvoľnil vysoké tempo, ktoré nasadil. Milovníci detských pesničiek sa totiž tešia na jeho vystúpenia, a tak sa Miro vydal na svoje turné, keď aj s kapelou cestuje po Slovensku. Škrt cez rozpočet by mu však mohla urobiť choroba, s ktorou sa spevák momentálne pasuje. Jaroš totiž chytil zápal hlasiviek, ktorý mu milovanú prácu poriadne sťažuje.

To, že nie je úplne v poriadku, priznal aj na svojom internetovom profile, kde zverejnil snímku z nemocničného lôžka. Nový Čas sa teda na muzikanta obrátil s otázkami a ten nám prezradil ako sa cíti. „Máme teraz vianočné turné a zlyhávajú mi hlasivky, čiže chodím každý deň na ORL oddelenie, kde mi pichajú kalciové injekcie, aby som to aspoň nejakým spôsobom ustál,“ vysvetlil Novému Času Miro, ktorý však neznel ani trocha zdravo. Svojich detských fanúšikov však nemieni sklamať, a preto podniká návštevy lekára, ktoré mu pomáhajú chvíle na pódiu ako-tak ustáť. „Aj teraz som na ceste na koncert aj s chlapcami a spievam len ťažko,“ povedal Jaroš.

Zmierňuje opuch

Etela Janeková, internistka

Je to taký zaužívaný zvyk, že keď sú zachrípnuté hlasivky, čo znamená, že sú zahlienené hlasivky, tak sa používa kalcium. Či sa vypije ako sirup, alebo sa vpichne, je to jedno. Kalcium totiž odstraňuje opuch na hlasivkách a tým pádom znie aj hlas lepšie. Ak je tam už aj to zahlienenie, je lepšie užiť nejaký liek na odstránenie, prípadne zmiernenie toho opuchu.