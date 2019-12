Veľký prehľad platov na Slovensku: Ktoré profesie si polepšia najviac

Hľadáte si prácu, alebo uvažujete o zmene zamestnania? Slovenská ekonomika síce rastie čoraz pomalšie, ale platy sa zvyšujú naprieč celým hospodárstvom a naprieč všetkými regiónmi. V ktorých odvetviach sa mzdy zvyšujú najrýchlejšie a obyvatelia ktorých krajov si polepšili najviac?

Aj keď slovenská ekonomika spomaľuje, platy stále rastú veľmi rýchlo. Štatistický úrad informoval, že priemerná mzda v treťom štvrťroku dosiahla 1 068 eur. Medziročne si pripísala 7,7 percenta. „Rast miezd aj v treťom štvrťroku ťahal nahor najmä verejný sektor, podporený aj predvolebným zvyšovaním platov,“ tvrdí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Plošné zvýšenie platov vo verejnom sektore o 10 percent sa pozitívne premietlo do výšky miezd vo verejnej správe, v obrane, školstve či v zdravotníctve.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Naopak, najnižší rast zaznamenali IT sektor, priemyselná výroba a stavebníctvo a v jednom odvetví dokonca platy medziročne klesli - energetika. Už údaje o vývoji slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku naznačili, že spomaľuje. Najnovšie dáta poukazujú na to, že tento trend sa ešte prehĺbil. Hrubý domáci produkt v treťom kvartáli vzrástol iba o 1,3 percenta, a to je medziročne o 3,3 bodu menej. „Ekonomika stúpila na brzdu a zaznamenala najpomalšie medziročné tempo rastu od roku 2013,“ dodáva analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Ako rástli platy na Slovensku

Tlak na firmy stúpa

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank

Nominálne mzdy by mali relatívne dynamicky rásť aj v nasledujúcom období. Tempo ich rastu by sa však malo predsa len spomaľovať, pomalší ekonomický rast by mal čoraz viac okresávať pohyblivú zložku miezd v súkromnom sektore. Silný rast miezd vo verejnej správe ohlásený na budúci rok, ako aj dvojciferný nárast minimálnej mzdy zvyšujú riziko, že súkromný sektor by mohol ostať pod silným mzdovým tlakom i v čase slabnúceho ekonomického rastu, čo by mohlo ďalej znižovať jeho konkurencieschopnosť.

Slabé regióny sa derú vpred

Mzdové rozdiely v jednotlivých krajoch Slovenska sa zmenšujú. Z najnovších štatistických údajov vyplýva, že najviac si polepšili kraje s najnižšími platmi - Nitriansky, Banskobystrický a Prešovský. A platí to aj naopak. Priemerná mzda najpomalšie rástla v najrozvinutejších krajoch vrátane Bratislavského, hoci práve tam sídli množstvo úradov.





Čistá mzda vzrastie

Aj keď vám zamestnávateľ neponúkol zvýšenie platu, budúci rok si trocha polepšíte. Tzv. nezdaniteľná položka, ktorá znižuje základ dane, sa zvýši rýchlejšie, ako bolo dosiaľ zvykom. Kým tento rok predstavuje 3 937 eur, budúci rok to bude 4 414 eur.

Rok 2019

- ak máte základ dane do 20 507 €, nezdaniteľná časť na daňovníka predstavuje 19,2-násobku životného minima, t. j. 3 937,35 €

- ak si túto položku uplatňujete na mesačnej báze, základ dane sa vám zakaždým zníži o 328,11 €

Rok 2020

- ak budete mať základ dane do 21 020 €, nezdaniteľná časť na daňovníka bude 21-násobok životného minima, čo je 4 414,20 €

- ak si túto položku uplatníte každý mesiac, zamestnávateľ vám zo základu dane odčíta 367,85 €





Minimum bude 580 €

Minimálna mzda sa v januári zvýši na 580 eur mesačne. Spolu s ňou vzrastú príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu. Zamestnávatelia chceli, aby mzdové zvýhodnenia záviseli od priemernej mzdy. To by znamenalo, že budú rásť pomalšie ako dosiaľ. Vláda však nepredložila žiaden návrh na zmenu.