Smrť speváčky Roxette Marie Fredriksson († 61): Nádor na mozgu ju ničil 17 rokov

Smutná správa zo Švédska! Speváčka Marie Fredriksson († 61) známa z kapely Roxette, podľahla rakovine. S nádorom na mozgu bojovala dlhých 17 rokov. Kto by nepoznal ich hity ako The Look a Joyride, či zamilované slaďáky Listen to your heart a It must have been love?