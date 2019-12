Fanúšikovia aj kolegovia v slzách: Zomrel herec známy zo Star Treku a M.A.S.H.

Vo veku 79 rokov zomrel americký herec René Auberjonois, známy najmä ako Odo zo sci-fi série Star Trek: Stanica Deep Space Nine (1993 - 1999).

Rodák z New Yorku skonal v nedeľu vo svojom dome v Los Angeles v dôsledku metastázujúcej rakoviny pľúc, informoval agentúru The Associated Press jeho syn Remy-Luc Auberjonois.

René Auberjonois je každej generácii filmových či televíznych divákov známy niečim iným. Filmové publikum zo 70. rokov minulého storočia ho môže poznať najmä ako otca Johna Mulcahyho z filmu M.A.S.H. (1970), ktorý bol jeho prvou spoluprácou s režisérom Robertom Altmanom. Pre divákov a diváčky amerických sitkomov z osemdesiatych rokov bol zase Clayton Runnymede Endicott III zo seriálu Benson (1979 - 1986). A pre fanúšikov sci-fi z deväťdesiatych rokov spomínaný Odo z Deep Space Nine. "Som všetkými tými postavami a milujem to," vyjadril sa Auberjonois v roku 2011 pre webstránku Star Treku.

K jeho úmrtiu už sa prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyjadrilo viacero jeho hereckých kolegov.

William Shatner napríklad poznamenal, že je takmer nemožné zhrnúť jeho život v jednom tweete a George Takei napísal: "Fanúšikovia Star Treku ho poznali ako Oda z Deep Space Nine. My sme ho poznali ako Reného. Bol to úžasný, starostlivý a inteligentný muž. Bude nám chýbať. Keď sa pozriem na hviezdy, budem na teba myslieť, priateľ môj."

First Nog, now Odo.

R.I.P. @reneauberjonois



My favorite character in Star Trek: DS9,

and a great voice actor as Janos Audron

from the Legacy of Kain series.



Live long & prosper in the Great Link, Changeling. pic.twitter.com/c1lM7IZcHR — Nikolas Zodd (@NikolasZodd) 9. decembra 2019

Auberjonois sa narodil v roku 1940 v New Yorku ako syn Fernanda Auberjonoisa, vo Švajčiarsku narodeného zahraničného korešpondenta amerických novín, a vnuk švajčiarskeho postimpresionistického maliara Reného Auberjonoisa. Vyrastal v New Yorku, Paríži, Londýne a istý čas žil s rodinou v umeleckej kolónii v Rockland County. Po absolvovaní pittsburského Carnegie Institute of Technology, v súčasnosti Carnegie Mellon University, cestoval po Spojených štátoch a účinkoval v rôznych hereckých spoločnostiach a v roku 1968 získal tri roly na Broadwayi. Už v nasledujúcom roku sa predstavil ako Sebastian Baye po boku Katharine Hepburn v hre Coco o legendárnej módnej návrhárke Coco Chanel, ktorá mu vyniesla cenu Tony. Ďalšie nominácie na toto prestížne divadelné ocenenie si vyslúžil účinkovaním v hrách The Good Doctor, Big River alebo City of Angels.

V roku 1970 účinkoval v spomínanom Altmanovom filme M.A.S.H. Ešte v tom istom roku sa predstavil aj v jeho fantasy komédii Brewster McCloud, v roku 1971 vo westerne McCabe a pani Millerová a v roku 1972 v hororovej dráme Vidiny. V sedemdesiatych rokoch prevažne hosťoval v rôznych seriáloch a v roku 1980 sa v druhej sezóne pridal k hereckému obsadeniu Bensona. Väčšiu časť zvyšku svojej kariéry strávil nahrávaním hlasov pre animáky.

V rokoch 1993 až 1999 stvárňoval Oda v Deep Space Nine a zaradil sa medzi pravidelných účastníkov Star Trek conventions, kde okrem iného zbieral peniaze pre organizáciu Lekári bez hraníc. V rokoch 2004 až 2008 účinkoval v seriáli Bostonské zločiny (2004 - 2008). Ku koncu kariéry spolupracoval aj s nezávislými filmovými tvorcami, napríklad s Kelly Reichardt na poviedkovom filme Isté ženy (2016) alebo dráme First Cow (2019), ktorá bola jeho posledným filmom.