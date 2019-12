Obrovská rana pre Zuzanu Plačkovú: Smrť otca († 51)!

Veľký smútok zavládol v rodiny Zuzany Plačkovej. Známa influencerka prišla tesne pred Vianocami o milovaného otca, mal len 51 rokov.

,,V stredu som mala letieť na dovolenku a nikdy by som neverila tomu, že namiesto toho budem nečakane pochovávať svojho ocka vo veku 51 rokov," napísala užialená Zuzana na sociálnu sieť, pričom zverejnila jeho archívnu fotku. Zosnulému rodičovi poslala do neba srdcervúce poďakovania.

,,Ďakujem ti za to, ako si má vychoval a urobil zo mňa veľmi silnú ženu schopnú čeliť tomuto svetu s nadhľadom tak, ako si to robil ty vždy. Ďakujem ti za trpezlivosť, ktorú ste pri mne v detstve museli mať, keď som vyvádzala... Ďakujem, že si sa so mnou ako malou učil do školy a veľa toho ma naučil a že si sa s nami vždy hrával všetky spoločenské hry ako správny otec a vždy v nedeľu si varil náš obľúbený obed..." píše Plačková.

,,I keď nie vždy bolo dobre, no vždy som ťa ľúbila, lebo som celá po tebe. Verím, že už ťa nič nebolí a je ti konečne dobre. Odpočívaj v pokoji, nikdy na teba nezabudneme... Ľúbime ťa," poslala víťazka Hotela Paradise posledný odkaz zosnulému otcovi. Plačkovú na Instagrame sleduje 567-tisíc ľudí, v komentároch jej množstvo z nich vyjadruje úprimnú sústrasť.