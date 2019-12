Mame troch detí Ingrid vzala explózia strechu nad hlavou, rodina nemá nič: Veríme, že Vianoce budú už pokojné

Šok, utrpenie a neistota, no tiež veľká vzpruha od rodiny, priateľov, kolegov a aj od úplne neznámych ľudí. Ingrid Garajová Valentová (44) bývala s mamou Martou (75), tromi deťmi - Richardom (16), Nicol (13) a Isabel (11) a so psíkom Blackym na treťom poschodí.

To je však od piatka minulosťou... Pri silnej explózii prišli o všetko a teraz začínajú odznova. Útočisko našli v stredoškolskom internáte a postupne im dochádza, že to bude ťažké a zložité. Sú smutní, utrápení, ale posilnení tým, že sú vďakabohu živí a zdraví. To, čo sa v piatok na Mikuláša v činžiaku na Mukačevskej ulici stalo, rodinou neuveriteľne otriaslo, paradoxne ich však ťažké časy ešte viac zomkli. Ingrid (44) bola v osudnú chvíľu v práci na mestskom úrade a jej tri deti v škole. Doma bola jej mama. Tá v bytovke na Mukačevskej 7 prežívala chvíle ako z hororu. „Nevieme sa z toho spamätať, prvú noc som vôbec nespala, lebo si začíname uvedomovať, čo všetko nás postihlo a čaká. Zachránili sme si holé životy a psíka Blackyho,“ povedala Novému Času ešte stále vystrašená Ingrid.

Ako za vojny

Jej mama Marta (75), ktorá má problémy s tlakom, okamihy hrôzy doteraz vidí pred sebou. „V piatok som si stihla priniesť obed, no zjedla som len polievku a v tom nastal obrovský výbuch. Veľmi som sa zľakla. Na jednom okne, ktoré sa samo otvorilo, vypadla kľučka, dvere na chodbu boli tiež otvorené, všetko popadalo a nechápala som, čo sa deje. Boli tam kusy obkladačiek a vyzeralo to ako vo vojnovom filme. Na chodbu vyšiel aj sused, ktorý je vojakom z povolania a bol po nočnej. Výťahy nešli, všade len dym a oheň, schodisko nebolo nikde, nedalo sa uniknúť. Skončila som na jeho balkóne, kde sme čakali na pomoc hasičov. Prichádzali sanitky a postupne evakuovali ľudí z vyšších poschodí. Vydýchla som si, až keď ma dostali rebríkom dole, z bytu som nestihla zobrať nič. Zachránili však aj Blackyho, lebo vnúčatá sú naň naviazané. Ja som sa počas vojny narodila a teraz som zažila niečo podobné,“ spomína so smútkom v hlase utrápená žena.

Dojemná zbierka

Situáciu ťažko znášajú aj Ingridine deti. Tie jej robia radosť a vynikajú v športe aj tanci. Richard (16) miluje hudbu, no úspešný je najmä v kickboxerskej kategórii kadetov. Trénovať však nemôže - nemá ako. „Som majstrom Slovenska v kickboxe a skúša to aj sestra Nicol. Šport ma baví, darí sa mi. No teraz by som potreboval výstroj, prilbu, rukavice, chrániče, bandáže, zišla by si mi aj elektrická gitara... Nemáme totiž nič,“ sťažka si vzdychne. O nič lepšie neobišli ani jeho sestry, ktorým plamene pohltili všetko, čo potrebovali na štúdium. Nicol (13) potrebuje mobil, v byte jej zhorel počítač a Isabel (11) ako tanečníčka nemá športovú obuv.

Nové tenisky dostala pred týždňom, no zhoreli jej, rovnako ako sestrička potrebuje mobil. Aspoň malou útechou je oblečenie zo zbierok od dobrých ľudí. „Zásobili sme sa aj jedlom na istý čas. Ale potrebujeme aj ďalšie veci. Okrem mamy máme doklady, ale v podstate nič viac. Chýbajú nám aj také maličkosti ako nabíjačky k telefónom... Syn chodí na elektrotechnickú školu, ale všetky deti vlastne majú len zošity, teda to, čo mali v piatok v škole. Chcem sa však poďakovať učiteľkám svojich detí za pomoc a takisto všetkým, ktorí nám ochotne pomohli,“ vraví Ingrid a pripája dojemné slová. „Spolužiaci dcéry sa napríklad vyzbierali po päť eur a tiež prispeli. Je to úžasné! Plakali sme, ale veríme, že Vianoce budú pokojné a šťastné. Spolu to isto zvládneme,“ dodala Ingrid, ktorej sa črtá ubytovanie v podnájme. Pomoc rodine sľúbila aj primátorka Andrea Turčanová.