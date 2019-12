Vysoký krvný tlak dostáva Fica na druhú koľaj: Politológ zhodnotil najnovšie ambície Smeru

Oslava 20. výročia založenia strany Smer-SD počas víkendu bola bez predsedu strany Roberta Fica (55). Ešte pred začiatkom slávnostného snemu v petržalskej Inchebe mal veľké problémy s tlakom a musel sa zveriť do starostlivosti lekárov.

Jeho úlohu prevzal premiér Peter Pellegrini (44). Čo mohlo byť príčinou zdravotných problémov trojnásobného premiéra? Politológ hodnotí prezentované ambície strany vyhrať voľby a zostaviť vládu. Členovia strany Smer a hostia na slávnostnom sneme strany k 20. výročiu museli oslavovať bez svojho predsedu. Robert Fico, trojnásobný predseda vlády a šéf strany od jej vzniku, mal vážny zdravotný problém. „Prosím, nech nie sú žiadne špekulácie. Mám obrovský problém s krvným tlakom, musím odísť zo snemu. Idem do nemocnice, “ povedal Fico pred začiatkom slávnostného snemu. Na podujatí ho zastúpil premiér a podpredseda strany Peter Pellegrini.

Ten hneď v úvode všetkým oznámil správu o Ficovom zdravotnom probléme a odchode. Ešte počas akcie však všetkých upokojil. „Je v starostlivosti lekárov, zdravotný stav je pod kontrolou,“ povedal Pellegrini. Expremiér mal byť v sobotu v nemocnici. „Pán predseda je v domácej starostlivosti,“ povedal v nedeľu Ján Mažgút, hovorca strany Smer-SD. V relácii TA 3 V politike Pellegrini povedal že tlak na Fica bol extrémne vysoký. S tým súhlasí aj kardiochirurg Viliam Fischer.

Aj podľa skúseného odborníka môže zvýšený tlak súvisieť s udalosťami posledných dní. „Práve preto je v takomto prípade dôležité vyšetrenie, ktoré odhalí príčinu, či je objektívna, alebo spôsobená psychickým tlakom,“ vysvetlil skúsený kardiochirurg. Podľa Fischera také niečo ovplyvní každého, aj keď je akokoľvek vnútorne silný. Predsedu sociálnych demokratov minulý týždeň obvinila NAKA za video, v ktorom sa zastal bývalého poslanca ĽSNS Milana Mazureka odsúdeného za výroky na adresu Rómov.

Chcú vyhrať voľby

Počas sobotňajšieho snemu sa strana nielen chválila doterajšími výsledkami, ale aj prezentovala cieľ vyhrať parlamentné voľby. „Pevne verím, že aj voľby 29. februára nadviažu na šnúru našich predchádzajúcich úspechov a Smer-SD vyhrá voľby,“ skonštatoval Pellegrini. Ako dodal, strana je personálne pripravená viesť krajinu aj ďalšie roky. Podľa posledného prieskumu volebných preferencií agentúry AKO by strana získala 18,40 %, čím sa drží na čele rebríčka preferencií, otázne však je, či by našla partnerov do koalície.





Zhodnotenie ambícií Smeru

Ján Baránek, politológ Otvoriť galériu Ján Baránek, politológ Zdroj: brr

Vyhrať voľby

Podľa dnešných preferencií by voľby vyhrali, ale máme len december.

Zostaviť vládu

Môžu sa pokúsiť zostaviť koalíciu, to, či sa im to podarí, nie je celkom v ich rukách. Dnes máme veľa strán, ktoré sú v rizikovom pásme. Aj sa môžu dostať do parlamentu, aj nemusia. Koaličný potenciál Smeru je dosť závislý od toho, ktoré strany sa dostanú a nedostanú do parlamentu. Pokiaľ by sa doň dostali Harabin a Drucker, viem si predstaviť, že by mohli prebehnúť rokovania. Pokiaľ však tieto strany vypadnú, bude to pre nich náročnejšie.

Preferencie strany v priebehu roka

November 2019 ...... 18,40 %

Október 2019 ........... 20,10 %

September 2019 ..... 18,20 %

Máj 2019 .................... 19,10 %

Apríl 2019 .................. 19,70 %

Február 2019 ........... 22,40 %

December 2018 ...... 23,40 %

November 2018 ..... 23,90 %

(Zdroj: AKO)