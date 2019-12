Skromná víťazka šou Česko Slovensko má talent Margaréta Ondrejková: Výhra bola pre mňa tabu

Lomcovali ňou silné emócie! Víťazka šou Česko Slovensko má talent Margaréta Ondrejková (16) všetkým vyrazila dych už od samotného začiatku šou. Jej anjelský hlas očaril nielen porotu, ale aj divákov, ktorí si ju v sobotu zvolili za svoju kráľovnú talentovej súťaže.

Hoci od začiatku patrila k horúcim adeptom na výhru, ona sama svoje víťazstvo stále spracováva. Talentovaná dievčina, ktorá tesne pred finále ochorela a prišla o hlas, Novému Času prezradila, s akým zámerom do šou išla a prečo do poslednej sekundy neverila, že vyhrá.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Česko Slovensko má talent už má svoju víťazku a výhra 50 000 eur pripadla Margaréte Ondrejkovej. Získala najviac hlasov spomedzi všetkých finalistov, medzi ktorými boli speváci, tanečníci, stepperi, bikeri aj umelkyňa, ktorá kreslí do piesku. Keď moderátori vyslovili pri vyhlásení víťaza jej meno, ostala v šoku. Hoci väčšina súťažiacich sa do šou prihlásila s cieľom vyhrať, Margarétin prípad to nebol.

„V prvom rade mám veľmi zmiešané pocity, pretože som nečakala, že niečo takéto sa stane. Som z toho veľmi šťastná, no hlavne prekvapená. Toto bolo úplne tabu, že by som to ja vyhrala. Išla som sem preto, lebo som tri mesiace na sebe makala, aby som to odspievala čo najlepšie. Vôbec som sem nešla s tým, že idem vyhrať,“ povedala Novému Času sympatická mladá víťazka, ktorej sa drina vyplatila.

„Je za tým hlavne veľa práce na mojom hlase, aby som to odspievala aj technicky a emocionálne dobre, aby to proste malo šmrnc, a celé okolo toho bola veľká makačka. Cvičila som v podstate skoro každý deň, lebo mi dosť na tom záležalo,“ prezradila dojatá Margaréta, ktorá sa nevzdala ani potom, čo tesne pred finálove prišla o hlas.

„Tri dni po sebe mi pichali céčka, v sobotu mi pichli kalciovku konečne, takže trošku to pomohlo, ale stále na tom nie som dobre. Ako poznám svoj organizmus, tak prídem domov a budem z toho taká vyčerpaná, že ochoriem úplne odznova. Takže asi sa budem musieť ešte doma poriadne doliečiť,“ dodala víťazka, ktorá chce získanú výhru investovať do hudby. Najväčšou oporou jej boli rodičia Barbora a Fratišek a brat Gabriel. „Má v sebe veľkú pokoru. Ale má aj svoju hlavu. Ona vždy strašne stresuje a potom vyjde na pódium a pre tú hudbu žije. Má to v sebe odmalička. Jej deň je to, že ona iba spieva,“ prezradila o talentovanej dcére dojatá mama.