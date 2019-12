Oldo Hlaváček neverí, že si Potokárová († 27) vzala život kvôli práci: Ostré slová o mladej generácii

Má na to jasný názor! Herec Oldo Hlaváček (85) hráva už viac ako päťdesiat rokov v Slovenskom národnom divadle.

Aj jeho preto veľmi zasiahla smrť mladej kolegyne Moniky Potokárovej († 27), ktorá si siahla na život koncom novembra. Skúsený divadelník však neverí, že mladá herečka sa rozhodla pre dobrovoľný odchod zo sveta pre pracovnú preťaženosť.

Náhla a nečakaná smrť Moniky Potokárovej († 27), ktorá bola členkou Činohry Slovenského národného divadla, šokovala nielen jej rodinu a priateľov, ale v neposlednom rade aj kolegov. Mladá umelkyňa na divadelných doskách stvárňovala veľmi náročné úlohy a vyjadrovala sa o nich ako o depresívnych postavách, ktoré vplývali na jej život. Podľa informácií Nového Času zároveň veľmi citlivo vnímala napätie, ktoré v posledných mesiacoch vzniklo medzi jej kolegami v divadle. Oldo Hlaváček, ktorý v SND pôsobí dlhé desaťročia, si však nemyslí, že k tragédii došlo kvôli práci.

„Nech mi odpustí celý svet, neverím, že to, čo sa udialo v SND, že si mladá herečka siahla na život, bolo kvôli preťaženosti. Človek, ktorý je zavalený prácou, by sa mal podľa mojej mienky skôr radovať z toho, keď som nevedel, kam utekať skôr. Či do televízie, či do rozhlasu. Ale pred divadlom muselo ustúpiť všetko,“ povedal v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa herec, ktorého zarazilo, že jeho kolegovia o Monike takmer nič nevedia.

„Týchto mojich mladých kolegov nepokazilo divadlo, režiséri, kolegovia. Oni už prišli do divadla hnaní novou dobou, novým správaním. A prečo je to tak? Vidím jeden jediný dôvod, a to sú peniaze. Dnešná doba pokazila mladých ľudí kvôli príjmom,“ dodal Hlaváček.