Čírová spomína na zosnulú spolužiačku Potokárovú († 27): Dojemné slová o talentovanej herečke

Drali spoločne školské lavice! Talentovaná herečka Monika Potokárová († 27) už predvádza svoje umenie v nebi. Správa, že si sama siahla na život, šokovala celé Slovensko.

Na mladú umelkyňu spomínajú s láskou všetci, ktorí ju poznali, ale aj tí, ktorí zažili jej talent na doskách, ktoré znamenajú svet. Len málokto tušil, že Monika bola spolužiačkou speváčky Márie Čírovej (31). Tá si zaspomínala na časy, keď sa stretávali v jednej triede... Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Nový Čas sa dostal k „oznamku“, ktoré Potokárová venovala svojej učiteľke klavíra. „Všetkých nás tá nešťastná správa ohromila, veľmi zranila a silno to bolí. Nevieme si tú tragédiu vysvetliť. Monika bola úspešná klaviristka, ktorá uspela na mnohých súťažiach,“ povedala jej učiteľka Marta Juraševská.

V mennom zozname študentov sa však popri zosnulej umelkyni objavilo aj veľmi známe meno - Mária Čírová. Keď sme sa speváčky opýtali, či je to ona, prišla jasná odpoveď. „Boli sme spolužiačky len jeden rok. Ja som študovala hudobný odbor a herectvo som si chcela iba skúsiť,“ priznala pre Nový Čas Čírová, ktorá si na Moniku veľmi dobre spomína.

„Musím povedať, že od prvého momentu bola výnimočná. Už vtedy som pocítila, že ,wau, toto dievča je také charizmatické, že z neho v budúcnosti určite niečo bude.‘ Bol tam cítiť obrovský talent a vnímali to tak všetci profesori. Vkladali do nej veľkú nádej, že toto dievča raz bude veľkou slovenskou herečkou,“ hovorí so smútkom v hlase Mária.

Usmievavá Monika

Správa o tom, že Potokárová ukončila svoj krátky život vlastným rozhodnutím, speváčku šokovala. „Z toho, čo sa momentálne udialo, som absolútne otrasená. Doteraz som o tom, že sme boli spolužiačky, nikomu nehovorila, nepísala nič na sociálne siete. Uctila som si jej pamiatku v tichosti,“ vyznala sa Čírová. Obdobie na bratislavskom konzervatóriu však bolo jedno z najkrajších.

„Bolo nás tam máličko, celá škola sa poznala. Boli sme ako jedna veľká rodina. V tom čase, keď som ja študovala, sme boli veľká partia, mali sme sa radi,“ vysvetlila herečkina spolužiačka, ktorá sa však už s Monikou nevídala. „Keď som skončila školu, už som mala iný život, venovala som sa hudbe. Moniku som videla naposledy v tom roku 2008. Ale, samozrejme, veľa som o nej počula a tešila sa z jej úspechov. Vždy som sa len tak pousmiala a hovorila som si, že ,ja som to vedela, že sa jej bude dariť.‘“

Potokárová patrila k najtalentovanejším herečkám svojej generácie a zostane tu po nej nenahraditeľné miesto. „Vždy bola veľmi spoločenská a usmievavá. Cítila som z nej veľkú herečku. Verila som, že je šťastná. Nikdy by mi nenapadlo, že sa to takto skončí. Je mi to veľmi ľúto...“ uzavrela Mária.