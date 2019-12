Pri tragédii v Prešove vyhasli ľudské životy: Naďu zachránilo, že bola v práci

V krízovom centre, kde sa v Prešove sústredila pomoc pre poškodené rodiny z Mukačevskej ulice, sa zdržiavali mnohí z tých, ktorí sa nateraz nemohli vrátiť do svojich bytov.

Jednak v dôsledku zničenia celej bytovky, jednak po zásahu záchranárskych zložiek, ktoré dočasne neumožnili návrat do domovov ani obyvateľom z okolia epicentra výbuchu. Pani Naďa (42) mala šťastie, že v čase explózie nebola doma, ale v práci, no stratila strechu nad hlavou... „Som rada, že sme to prežili a zachránili si životy. Mrzí ma, že také šťastie nemali tí, ktorých nestačili oslobodiť,“ skonštatovala smutne.