Hasiči ukončili svoju činnosť v Prešove: V nedeľu ich čaká jedna z najťažších úloh

Hasiči ukončili svoju činnosť po piatkovom výbuchu plynu v bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove.

Ako uvádza polícia na svojom oficiálnom profile na Facebooku, hasiči odovzdali miesto kompetentným zástupcom mesta Prešov krátko pred pol ôsmou.

"Zajtra ráno sa pokúsia za pomoci psa Horskej záchrannej služby dohľadať poslednú nezvestnú osobu. Naďalej platí informácia, že počet obetí na mieste nešťastia je 7," informuje polícia. Práca hasičského a záchranného zboru však nekončí. Naďalej budú pokračovať v činnosti a maximálnej súčinnosti na základe požiadaviek krízového štábu a policajného zboru.

"Budeme potrebovať pomoc kynológov Horskej záchrannej služby, pretože vizuálna kontrola bytu nám neukázala výsledok. Nedá sa ísť dovnútra, ale každý jeden byt bol skontrolovaný cez okná fyzicky," uviedol po zasadnutí krízového štábu riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Ján Goliaš.

Ako povedal statik Jozef Polák, stav bytového domu, v ktorom došlo k výbuchu, je zlý. "Schodisko bolo po výbuchu zdeformované. Horné poschodia sú vo veľmi zlom statickom stave, pravdepodobne ju čaká asanácia. Je to najlepšie riešenie vzhľadom k danej situácii. Horná časť je v zlom stave, takže niet čo zachraňovať," vysvetlil Polák.

"Viacero ľudí, hlavne zo spodných poschodí, tam má nejaké osobné veci a pýtali sa, či si ich nejakým spôsobom vedia vyzdvihnúť. Nikto teraz do tejto bytovky nemá prístup. Je potrebné zdôrazniť to, čo nám aj hasiči opakovali, aby si ľudia uvedomili, že aj predmety, ktoré tam ostali, nejaké doklady alebo niečo podobné sú väčšinou zatečené vodou, ktorou sa hasilo a zamrzli. To znamená, že sú úplne znehodnotené," doplnil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Na otázku, čo bude ďalej s bytovým domom, odpovedal, že radnica čaká na vypracovanie odborných posudkov. "Zároveň prebiehajú zabezpečovacie práce. Až na základe toho bude môcť mesto v súčinnosti s krízovým štábom rozhodnúť o nejakom ďalšom postupe," uviedol Tomek.

V nedeľu budú podľa Tomeka v okolitých bytových domoch vykonávané plynové skúšky. "Od 9.00 h budú vykonávané vo vchodoch od čísla 15 po 25, všetky nepárne čísla. Je dobré, aby boli ľudia doma. Sú to ľudia, ktorí už sú vo svojich bytoch. Od 11.00 h sú pripravené plynové skúšky v bytovom dome číslo 5. Tam momentálne nikto nebýva, pretože je kompletne evakuovaný. Žiadame ľudí, aby sa zhromaždili pri bytovom dome, aby mohli byť plynové skúšky vykonané," dodal Tomek.