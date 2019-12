Jána s dcérou zachránili hasiči z horiaceho paneláku: Z jeho svedectva naskakuje husia koža

Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu ráno. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov.

V Centre sústredeného sociálneho zabezpečenia v priestoroch Základnej školy na Prostějovskej ulici je ľuďom zasiahnutým tragédiou poskytované poradenstvo a materiálna pomoc.

Ján býval na ôsmom poschodí. Spolu s dcérou sa ho hasičom podarilo zachrániť. "Stáli sme na balkóne, kričali sme, aby išli hore, lebo tam bola pani a mala malé dieťa. Tých sa podarilo zachrániť, vyššie to bolo už horšie. Pozrieť som sa tam nebol, zvonku to vidím, keď idem autobusom. My sme takú drámu prežili už pred 40 rokmi, vtedy vyhoreli tri poschodia v bytovke. Ak sa bytovka bude dať opraviť, pokojne sa tam nasťahujem, prečo nie. Keď som nemal traumu predtým, pri tom ohni, tak ani teraz by som nemal," povedal obyvateľ bytovky.

V spomínanom centre pomáha i takmer 20 zamestnancov školy aj rodičia detí. Medzi nimi je i učiteľka Anna Bratková. "Pracujem tu, čiže my sme počuli výbuch. Bolo to strašné niečo. Deti sa začali hneď báť, že čo sa vlastne deje. Ja si myslím, že je našou povinnosťou, aby sme tým ľuďom pomohli, ako sa len dá," priblížila Bratková.

"Riešime pomoc pre deti, invalidov, ľudí so zdravotným postihnutím, starších obyvateľov, ako aj ďalších obyvateľov, ktorí sú bezprostredne postihnutí. Z krízového štábu vychádza pre nás úloha, aby sme ich kontaktovali, nadviazali súčinnosť a pokiaľ budú vybavovať pomoc, tak sme pripravení ju riešiť," uviedol Ján Hudák z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Premiér Peter Pellegrini už v piatok avizoval, že mesto dostane na riešenie situácie z rezervy predsedu vlády milión eur. Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.