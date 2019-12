Nový líder aj logo: Pellegrini verí v ďalšiu výhru Smeru, jedno tvrdenie razantne odmieta

Smer-SD je pripravený odborne aj personálne na to, aby mohol vyhrať budúcoročné parlamentné voľby a aby mohol ďalej viesť vládu.

Vyhlásil to volebný líder Smeru-SD a premiér Peter Pellegrini po sneme strany. Ľudia podľa neho vo voľbách rozhodnú, či chcú zmenu chaosu a nestability, alebo zodpovednú zmenu, ktorú ponúkajú sociálni demokrati.

Pellegrini verí, že Smer-SD voľby opäť vyhrá. Opätovne odmietol spoluprácu s ĽSNS. Poznamenal, že nejde len o jeho rozhodnutie, ale o názor celého vedenia a členov strany. Neupresnil, s kým naopak po voľbách bude spolupracovať. Ukáže sa to podľa neho až potom, ako budú známe výsledky volieb. Premiér si myslí, že Smer je stranou, ktorá by mala ťažký predvolebný súboj vybojovať. Zopakoval, že pre stranu to budú zrejme najťažšie voľby.

Smer predstavil na sneme aj nové logo a slogan. Pellegrini nevidí problém v tom, že strana marketingovo ponúka nový Smer. O všetkom podľa neho rozhodnú ľudia vo voľbách. Poznamenal, že v prvej tridsiatke kandidačnej listiny strany sú nové mená a oproti minulým voľbám sa výrazne obmenila. Na otázku, kto organizuje kampaň Smeru, Pellegrini povedal, že to nevie. Tvrdí, že nemá čas to zisťovať popri svojich pracovných povinnostiach.

Premiér počas tlačovej konferencie nechcel povedať, či bude kandidovať za predsedu strany proti súčasnému lídrovi Robertovi Ficovi. Podľa neho nejde o tému dňa a táto otázka nie je na stole. Čo bude po voľbách, sa podľa neho budú rozprávať až potom, teraz nechce riešiť hypotetické otázky.

Volebný líder Smeru-SD poznamenal, že strana nepodporuje, ani nikdy nebude podporovať rasistické vyjadrenia. Hovorí, že chce podporovať trend tolerantnej spoločnosti. Zároveň sa zastal predsedu strany Roberta Fica, ktorého obvinili z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. Ako dodal, Fico bude mať dostatok možností na to, aby podozrenia vyvrátil. Robert Kaliňák doplnil, že to bol práve Smer-SD, kto vyzliekol predstaviteľov Slovenskej pospolitosti z uniforiem a pripravil sériu zákonov na boj proti extrémizmu.

Fico sa na sneme nezúčastnil, pred jeho začiatkom odišiel pre problémy s vysokým krvným tlakom do nemocnice. Pellegrini počas tlačovej konferencie povedal, že zdravotný stav predsedu strany je stabilizovaný.