Fica obvinila NAKA, hrozí mu až 5 rokov v base: Čo bude nasledovať teraz?!

Dobehne ho obhajoba extrémizmu? Bývalý premiér a predseda strany Smer Robert Fico (55) je od štvrtka obvinený z trestných činov hanobenia rasy a schvaľovania trestného činu. Akcia NAKA súvisí s jeho videom na sociálnej sieti, ktoré Fico nahral po rozsudku Najvyššieho súdu v prípade exposlanca fašistov Milana Mazureka (25).

Toho odsúdili za hanobenie rasy a prišiel tak o kreslo v parlamente. Šéf Smeru sa ho nepochopiteľne zastal a podľa polície spochybňoval rozhodnutie súdu. Čo na to samotný Fico?

Mazurek dostal za rasistické vyjadrenia na adresu Rómov v rádiu pokutu 10 000 €. V živom vysielaní používal hanlivé reči na celé etnikum, čo polícia, prokuratúra aj súdy napokon považovali za extrémistický trestný čin, v dôsledku čoho prišiel aj o poslanecký mandát. Mazurek svoje slová neoľutoval ani po vynesení rozsudku.

Do parlamentu sa zakrátko vrátil späť ako poslanecký asistent a teraz zarába 2 736 € mesačne, pričom opätovne kandiduje za kotlebovcov. Fico sa po právoplatnom verdikte súdu rozhodol vyhlásiť podporné slová na adresu Mazureka, čo sa však nestretlo s pochopením na prokuratúre ani polícii. „Vyšetrovateľ NAKA obvinil Roberta F. z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu,“ uviedli muži zákona.

Dodali, že „napriek tomu, že Najvyšší súd rozhodol, že extrémistické výroky exposlanca Milana Mazureka sú trestným činom a odsúdil ho za ne, Robert F. mal s nimi verejne súhlasiť a tak svoj postoj šíriť cez sociálne siete.“ Ficovi v prípade dokázania viny hrozí 1 až 5 rokov za mrežami. Problémom sa stali podporné slová šéfa Smeru extrémistom.Rešpektujem rozsudok Najvyšieho súdu proti poslancovi Národnej rady, pánovi Mazurekovi, ale zaraďujem ho do kategórie mediálnych,“ povedal vo videu.

Dodal, že „to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať“. Voči Ficovi sa vtedy ohradil aj premiér Peter Pellegrini: „Ospravedlňovať hocikoho, kto popiera alebo bude popierať holokaust alebo teror voči komukoľvek, voči jeho náboženstvu, rase, presvedčeniu, je neprípustné.“ Teraz nechce postup polície komentovať. „Musíme rešpektovať akékoľvek rozhodnutia prokuratúry aj polície. Aj v prípadoch, keď niekoho oslobodí, aj keď sa rozhodne konať opačne,“ skonštatoval. Fico v parlamente k obvineniu skonštatoval: „Zavolajte pánovi Kiskovi, kedy bude stíhaný za daňové podvody, dobre?“

Sudca vysvetľuje

Polícia pritom najskôr expremiéra nechcela stíhať, no na príkaz prokurátora Tomáša Honzu celý prípad obnovila. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry uznesenie vyšetrovateľa NAKA o odmietnutí tejto trestnej veci zrušil ako nedôvodné a nariadil vyšetrovateľovi vecou sa ďalej zaoberať,“ potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Fico má na krku obvinenie po zásahu toho istého prokurátora, ktorý úspešne doviedol pred súd aj samotného Mazureka. Honz sa totiž špecializuje na trestné činy extrémizmu.

Už pri rozsudku o Mazurekovi naznačoval, že sa bude podobným prípadom venovať aj ďalej. „Bolo potrebné rasistického extrémistu pána Mazureka za jeho verbálne vyjadrenia voči rómskej komunite odsúdiť. Uvítam, ak bude bezproblémový a voľný priechod spravodlivosti v oblasti extrémistickej kriminality aj v budúcnosti,“ skonštatoval prokurátor Honz.

Zaujímavé je, že už jeden zo sudcov Najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval o Mazurekovi, Peter Paluda hovoril, že Fica môžu stíhať. „Podľa judikatúry, ktorú sme si prešli, môžem povedať, že západné súdy sú na takéto výstupy oveľa citlivejšie,“ uviedol pre SME. Podľa senátu Mazurek prekročil hranicu, ktorá je prípustná pre kritizovanie. „Keď sa totiž pozrieme do histórie a na to, ako vznikli zárodky druhej svetovej vojny, tak zistíme, že vo vzťahu k Židom, Rómom a iným menšinám sa najprv objavovali práve takéto vyhlásenia a predsudky, ktoré sa neskôr pretavili do štátneho teroru a následne až do koncentračných táborov.

Demokracia nie je sloboda bez akéhokoľvek obmedzenia. Je to sloboda spojená so zodpovednosťou,“ zdôvodňoval Paluda. Poslanecký klub Smeru sa na tlačovej konferencii vyjadril, že stojí za Ficom. „Všetci súhlasíme s tým, čo povedal Robert Fico,“ povedal Blanár. Poslanci Smeru budú iniciovať zvolanie brannobezpečnostného výboru. Pre obvinenie z podnecovania rasovej nenávisti chcú na výbor pozvať špeciálneho prokurátora a policajného prezidenta.

Aký bude ďalší postup

1. polícia prípad stále vyšetruje a musí vypočuť všetkých zainteresovaných, aj Fica

2. následne môže dospieť k záveru, že Fico porušil zákon a navrhne obžalobu alebo obvinenie zruší

3. ak navrhnú obžalobu, tú musí potvrdiť prokurátor a následne pôjde celý prípad na súd

Čo povedal Fico vo videu na Facebooku

„Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ, a ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu.“

„Rešpektujem rozsudok Najvyšieho súdu proti poslancovi Národnej rady, pánovi Mazurekovi, ale zaraďujem ho do kategórie mediálnych, po ktorom budú preferencie pána Kotlebu a jeho strany utešene rásť.“

„Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do akejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať.“

„To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v rómskych osadách, ako to bolo v Moldave nad Bodvou? To sa mám báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“

