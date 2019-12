Ľudia sa spájajú na pomoc obetiam prešovskej tragédie: Za necelý deň poslali 51-tisíc eur!

Z oficiálneho účtu mesta Prešov sa už počas tohto víkendu uvoľnia peniaze potrebné na lieky pre ľudí dotknutých tragickým výbuchom. Informovala o tom Lenka Šitárová prostredníctvom oficiálneho profilu mesta Prešov na sociálnej sieti.

Doteraz sa vyzbieralo približne 51-tisíc eur, presnejšia suma bude známa po víkende. Účet momentálne nie je transparentný, Šitárová však tvrdí, že aktívne komunikujú s bankou a v pondelok by sa to malo zmeniť.



Rodinám pomôže aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). „Na pondelkové zastupiteľstvo PSK máme prichystaných 50-tisíc eur, ktoré vlejeme do nadácie na podporu rodiny a v krátkom čase na to bude zasadať správna rada, ktorá rozdelí hlavne pre rodiny, ktoré sú postihnuté touto katastrofou, tieto finančné prostriedky,“ informoval agentúru SITA predseda PSK Milan Majerský (KDH). Ako dodal, PSK tiež ponúkol 200 ubytovacích kapacít.

Cez svoju oficiálnu stránku mesto Prešov prosí ľudí dotknutých výbuchom a ich rodinných príslušníkov, prípadne majiteľov okolitých bytoviek, áut a tiež všetkých, ktorí potrebujú aktuálne informácie, aby navštívili ZŠ Prostějovskú, kde im mestská polícia a členovia tímu krízovej intervencie ochotne pomôžu a poradia. Núdzové ubytovanie na Volgogradskej ulici, ktoré poskytlo mesto, využilo doposiaľ 13 ľudí.

„Nateraz nie je možné, aby sa obyvatelia z blízkeho okolia vrátili do svojich bytov, vzhľadom na to, že okolité bytovky sú naďalej odpojené od plynu aj elektriny, a tak sú neobývateľné. Je pravdepodobné, že ani v priebehu dnešného dňa sa ľudia nebudú môcť vrátiť do bytov, z ktorých boli evakuovaní,“ informuje na svojej stránke.

Hasiči prehľadávajú jednotlivé podlažia bytového domu v Prešove. Aktuálne sú prehľadané deviate až 11. podlažie. Na mieste sú i statici. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Peter Kovalík. "Nižšie podlažia boli prehľadané už včera (v piatok 6. 12., pozn. TASR) od príjazdu prvých hasičov a počas evakuácie. Aktuálne prebieha prieskum 12. podlažia statikmi, ktorí zhodnotia možnosť vykonania prieskumu na tomto najviac poškodenom podlaží," uviedol Kovalík. V sobotu z bytového domu podľa jeho slov vyniesli tri obete, celkovo je ich sedem. "Aktuálne je na mieste udalosti 12 zasahujúcich hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky, z toho sú dva kusy výškovej techniky z Prešova a Košíc. Na mieste sú aj štyria príslušníci požiarnotechnického a expertízneho útvaru Prezídia HaZZ," dodal Kovalík.

Polícia SR varuje pred falošnými transparentnými účtami, ktoré boli zriadené na pomoc obetiam výbuchu v Prešove. Ako uviedla na svojej facebookovej stránke, „je to nepochopiteľné, ale naozaj sa môže nájsť niekto, kto chce využiť nešťastie iných vo svoj prospech“.

Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom. Číslo transparentného účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229, variabilný symbol: 6122019.