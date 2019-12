Manžel Lenky po rozprávkovej výhre v lotérii nezaháľa: Od milionára by ste niečo také nečakali

Stavbár Steve Thomson (42) síce vyhral 122,5 milióna eur v lotérii, no ani to ho nezastavilo od plnenia záväzkov.

Skromný milionár bol pristihnutý, ako sa naťahuje s krabicami a jazdí vo svojej starej dodávke. Ako informuje The Sun, Steve naďalej plní zákazky pre klientov a pomáha svojmu obchodnému partnerovi. "Vôbec by ste nepovedali, že je to jeden z najbohatších ľudí vo Veľkej Británii," povedal miestny obyvateľ.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Živnostník týmto prístupom k práci ohúril miestnych občanov, ktorí očakávali, že si bude užívať milióny. "Steve je výherca jackpotu, no v prvom rade je oddaným stavbárom. Mohol teraz sedieť na slnečnej pláži a piť šampanské, no namiesto toho pracuje ako my ostatní. To, že chce, aby jeho zákazníci boli šťastní ukazuje, aký skvelý chlap to je," hovorí miestny.

Steve, ktorý je manželom Slovenky Lenky (41), sa zaviazal pri oslave svojej výhry minulý mesiac, že splní všetky svoje pracovné záväzky. "Všetko by mal byť hotové do Vianoc, keby sa toto nestalo!" povedal.

"Keď rozdýcham tento šok, budem musieť niečo robiť. Nie som ten typ, čo rád leňoší. Môj obchodný partner vie, že keď bude niečo potrebovať, môže sa na mňa spoľahnúť," dodal. Steve plánoval dať 4,5 milióna € svojmu kamarátovi, ten ich odmietol prijať.