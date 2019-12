Napäté chvíle v Nemecku: SPD hlasovala proti ukončeniu koalície s CDU/CSU

Delegáti zjazdu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SDP) hlasovali v piatok v Berlíne proti ukončeniu tzv. veľkej koalície s konzervatívnym blokom CDU/CSU. Informovala o tom agentúra AFP.

Rozhodnutie prijali delegáti po voľbe nových straníckych lídrov, ktorí patria medzi kritikov súčasnej veľkej koalície. Účastníci trojdňového zjazdu, ktorý sa v piatok začal v Berlíne, výraznou väčšinou hlasov odmietli návrh na okamžitý odchod SPD z vládnej koalície.

Prevažná časť z približne 600 delegátov ale zároveň podporila otvorenie diskusie s koaličnými partnermi z CDU/CSU o nových požiadavkách, ktorými noví lídri SPD podmieňujú zotrvanie vo vláde, uviedla agentúra AFP.

Konzervatívny blok CDU/CSU ale vylučuje možnosť otvárania ťažko vyrokovanej koaličnej dohody s SPD, ktorú sa podarilo uzavrieť po nerozhodných voľbách z roku 2017. Šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová v piatok vyzvala sociálnych demokratov, aby objasnili svoju súčasnú pozíciu. "Treba urobiť ešte veľa práce. To vyžaduje jasný záväzok k spoločnej práci," napísala na Twitteri.

Novými spolupredsedami SPD sa v piatok stali exminister financií Severného Porýnia-Vestfálska Norbert Walter Borjans a poslankyňa Spolkového snemu Saskia Eskenová. Obaja patria k ľavicovo orientovanému krídlu strany a dlhodobo kritizujú účasť SPD v súčasnej spolkovej koaličnej vláde. Vzišli ako víťazi hlasovania, v ktorom si nových lídrov vyberala celá členská základňa strany.

Zvolenie nových spolupredsedov vyvolalo pochybnosti ohľadne ďalšej budúcnosti tzv. veľkej koalície. Noví lídri podľa agentúry AP prisľúbili, že budú presadzovať jasné ľavicové smerovanie strany. Nepožadujú však okamžitý odchod sociálnych demokratov z vlády uprostred volebného obdobia.

Radi by však od CDU/CSU dosiahli určité ústupky, ktoré by výraznejšie dostali do vládnej politiky sociálnodemokratickú agendu, napríklad v oblasti zvýšenia minimálnej mzdy, posilnenia verejných investícií a razantnejšej klimatickej politiky.

SPD si volila nových lídrov po tom, ako v júni z funkcie predsedníčky odstúpila Andrea Nahlesová. Funkcie sa vzdala po tom, ako sociálni demokrati neuspeli vo voľbách do Európskeho parlamentu.