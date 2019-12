Ďalšia hrôza v desivom prípade z Hronca: Zabili rodičia Marek s Monikou svoje bábätko?!

Nikto si nepraje, aby sa tá hrôza potvrdila. Muži zákona v Hronci (okr. Brezno) v piatok prehľadávali miesta, v blízkosti ktorých žil Marek (30) s rodinou.

Tento muž mal podľa policajtov takmer na smrť zbiť svojho synčeka Maťka (4). Jeho žena Monika mala však porodiť aj piate dieťa, ktorého osud je nejasný. Svojej matke sa priznala, že je tehotná. Policajti v piatok v blízkosti domu rodiny hľadali dôkazy.

Tajomstvá rodiny z Hronca postupne vychádzajú na povrch po tom, ako polícia zat­kla otca štyroch detí Mareka a obvinila ho zo zločinu ublíženia na zdraví. Včera páskou uzatvorili celú ulicu, ktorá vedie k železničnému domu, v ktorom žije Maťko s rodičmi a súrodencami. Na pozemku neďaleko domu hasiči prečerpávali žumpu a pohybovali sa tam aj policajní vyšetrovatelia a človek v bielom ochrannom obleku.

Podľa informácií Nového Času preverovali, či tam nie sú pozostatky malého dieťaťa, ktoré mala žena porodiť cez leto v domácich podmienkach. K tomu, že je tam, sa mala Monika priznať na polícii. „Povedala mi, že je tehotná. Keď sme boli v júni na súde, bruško už bolo vidieť. Ja som sa už potom dozvedela z Valaskej od ľudí, že odrazu je Monika chudá. Ja neviem, ona sa so mnou nebaví,“ hovorí Janka s tým, že v breznianskej nemocnici jej dcéra určite nerodila, lebo by o tom vedela.

„Polícia získala nové skutočnosti, ktoré do prípadu vniesli nový rozmer trestnoprávneho charakteru a z tohto dôvodu prípad prevzala kriminálna polícia v Banskej Bystrici,“ informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Koho ukazovali sociálke

Vyzerá to tak, že v tejto rodine boli už dlhšie komplikované vzťahy. Babka sa až zo spisu dozvedela, ako jej dcéra vypovedala na súde o podozreniach manžela z nevery. „Povedala, že muž, keď má vypité, občas Maťka bije, lebo si myslí, že nie je jeho synom. No nechápem, ako si to mohol myslieť, veď všetky ich deti sa na seba podobajú ako cez kopirák,“ krúti hlavou stará mama. Podľa nej dcéra s mužom zavádzali aj sociálku, ktorá k nim chodila na kontrolu.

„Namiesto Maťka im ukazovali o rok mladšieho bračeka Miška. Najviac sa totiž na seba podobajú,“ prezradila Janka. Súdne uznesenie získala, až keď mala vnúčika v opatere po jeho prvej hospitalizácii. Píše sa v ňom, že Maťko mal zranenia na tvári a hlave a na ušiach mal zaschnutú krv. Bol vychudnutý a telíčko mal posiate modrinami.

Lekárke povedal, že modrinu mu spravil oco. „Ja som ho nevidela od leta. Nechceli mi ho ukázať. Za to všetko by mala byť zatvorená aj dcéra. Ako to mohla dopustiť a pozerať sa na to, ako ho Marek bil?“ nechápe starká, ktorá si chce zobrať Maťka naspäť do starostlivosti. „Už som poslala žiadosť na súd. Mrzí ma len to, že nemôžem ísť vnúčika pozrieť do nemocnice, lebo na to potrebujem súhlas rodičov,“ dodala smutne Janka.

Podľa informácií Nového Času sa Maťko konečne prebral z umelého spánku, je odpojený od prístrojov a reaguje na podnety. Prípad rieši polícia. Na vyšetrovanie v Brezne si posvieti aj krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici a na okresného prokurátora generálna prokuratúra.