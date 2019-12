Zverstvo obludných rozmerov: Beštiálny otec dolámal svoje bábätko († 6 týž.) na 28 miestach

Aký človek dokáže zabiť vlastné dieťa?

Lee Vernon (21) pochádzajúci z Anglicka dostal doživotie za beštiálne zabitie svojho synčeka. Malý McKenzie († 6 t.) zomrel po tom, ako ho vlastný otec triasol tak, až mu spôsobil 28 zlomenín. Keď si po jednom z útokov uvedomil, že je s jeho dieťatkom zle, privolal záchranku. Oznámil, že jeho synček je zranený. Po troch dňoch na jednotke intenzívnej starlostlivosti však podľa portálu Mirror chlapček ťažkým zraneniam podľahol. Osudným sa mu stali ťažké zranenia hlavy.

Matka kojila synčeka († 3 týž.), zrazu ho našla v kaluži krvi: Novorodenca zabila fatálna chyba Policajti potom začali zdanlivo trúchliacemu otcovi klásť otázky. Tvrdil im, že mu synček vypadol z náručia a buchol si hlavu o operadlo na sedačke. To však nebola pravda. Vernona usvedčovalo viacero okolností. Zranenia, ktoré maličký utrpel, boli totiž rôzne staré. To nasvedčovalo, že nešlo len o „náhodné“ vykĺznutie dieťatka z náručia otca. Oveľa znepokojivejšie však bolo to, čo si na internete vyhľadával.

„Zdrapol som moje dieťa príliš silno a teraz má modriny.“ a „Zranili ste niekedy náhodne svoje dieťa, keď malo záchvat plaču?“ Tieto fakty mu takpovediac "zlomili väz". Súd bol nemilosrdný a krkavčiemu otcovi za vraždu dieťatka naparil doživotie s možnosťou požiadať o podmienečné prepustenie po 16 rokoch. „Je hrozné predstaviť si, ako McKenzie trpel pred smrťou. Som spokojný s tým, že Vernon dostal prísny trest a nebude môcť ublížiť inému dieťatku,“ povedal miestny náčelník polície.