Môže sa prešovský panelák po výbuchu zrútiť? Odborník reaguje

Bytový dom v Prešove, v ktorom vybuchol plyn, spadnúť nemôže. Dôvodom sú železobetónové panely, z ktorých je bytovka postavená.

Myslí si to odborník na panelové konštrukcie zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity Andrej Bartók. "Podľa mňa to spadnúť nemôže, lebo tie paneláky sú takzvané krabicové konštrukcie. Panely sú tam kolmo na seba a je ich tam veľa na sebe," vysvetlil pre TASR Bartók. Dodal, že budova je i pomerne vysoká, aj keď účinky požiaru znižujú pevnosť betónu, neovplyvní to podlažia, ktoré sa nachádzajú pod miestom výbuchu.

Na jednej strane sú podľa neho panelové steny výhodou, lebo sa celá budova nezrúti. Na strane druhej, keby bola aspoň jedna stena murovaná, stenu by vystrelilo pri výbuchu von. "Nemalo by to taký dosah ako teraz. Keď je kotolňa v byte, tak jedna stena musí byť výbuchová, že keď vybuchne kotol, tak stena vyletí von a nenarobí to takú škodu," poznamenal.

Keď bytovka dohorí, bude sa musieť spraviť jej diagnostika, rekonštrukcia alebo odstránenie horných poschodí. Statiku by to od poschodia nižšie nemalo ovplyvniť, uviedol odborník. Podotkol tiež, že do nových bytoviek sa už plyn z bezpečnostných dôvodov nezavádza.