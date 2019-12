Žena nastúpila do taxíka netušiac, čo bude nasledovať: Posledná esemeska, ktorú poslala mame, naháňa hrôzu

Len 27-ročná žena si prešla peklom, keď nastúpila do taxíka hrôzy.

Karen Espíndola (27) išla práve z pracovného pohovoru, keď nastúpila do nebezpečného taxíka.

Hneď ako nastúpila do auta, muž, ktorý ju mal odviesť, sa jej nepozdával. Predtým, než ju neznámy chlapík uniesol a držal 16 hodín, stihla napísať svojej matke výstražnú esemesku: "Mami, tento muž vyzerá veľmi podozrivo a hrubo." Na to jej matka odporučila, aby vystúpila z auta, zavolala si ďalšie taxi a poslala jej svoju polohu. Na to už mladá žena nereagovala, píše dailymail.co.uk.

Karen sa, našťastie podarilo vrátiť späť domov do bezpečia, no doteraz nie je jasné, ako. Detaily návratu odmietla jej rodina ako aj úrady povedať. Karenin brat informoval na Facebooku, že jeho sestra je v bezpečí. "Ďakujem vám všetkým za podporu, moja sestra je už doma," napísal v stredu. „Neprišla v dobrom stave domov, ale vyšetrovanie bude pokračovať. Nikomu ten pocit neprajem," dodal.