Mala len 12, keď ju uniesol otčim: Rosalynn porodila mužovi deväť detí, potom prišiel zlomový bod

Prešla si peklom! Žena, ktorej sa po 19 rokoch podarilo utiecť od nevlastného otca, konečne prehovorila.

Vydesená Rosalynn McGinnisová (35) vedela, že musí utiecť. Nevlastný otec ju uniesol, znásilňoval a bil celé roky. Bola presvedčená, že ak neunikne je v ohrození nie len jej život, ale aj životy ôsmich detí, ktoré v zajatí porodila. Rosalynn mala s Henrim Pietteom dokopy deväť detí, no ich najstaršiemu synovi sa podarilo utiecť ešte pred nimi.

Strašnú pravdu o svojej minulosti pred deťmi tajila. "Nevedeli to. Mohla som im to odhaliť až po úteku z Mexika," prezradila v relácii Dr Oz Show. "Zaobchádzal s nimi ako so zvieratami,. Hovorieval, že jediný dôvod prečo žijú som ja. V opačnom prípade by ich vraj už dávno zabil," zaspomínala na náročné obdobie. Od nevlastného otca, ktorý ju držal v Mexiku sa jej s deťmi podarilo utiecť v roku 2016.

Henri Piette si vypočul trest až vlani v júni. Súd ho uznal vinným z únosu, dôkazy hovorili jasne. Muž ešte v roku 1997 uniesol len 12-ročnú Rosalynn z amerického mesta Poteau, kde bývala aj s mamou. V tom čase tvorila jej mama a Henri pár.

Rosalynn si prešla peklom. Celých 19 rokov bola znásilňovaná a fyzicky aj psychicky týraná. Mala len pätnásť rokov, keď porodila prvé z deviatich detí, píše portál People. Na utajenie identity používali vymyslené mená a menili si aj farbu vlasov. Henri ju pri sebe držal vyhrážkami až do júna 2016.

Mama spolu s deťmi využili šancu a utiekli. Na živobytie si zarábali žobraním a neskôr predajom kávy, medu alebo domácej zmrzliny, Ušetrené peniaze minula na odvoz do mesta Oaxaca v Mexiku, kde sa spojila s Národným centrom pre nezvestné a vykorisťované deti. Rodina sa ďalšie dva mesiace skrývala, kým im agentúra a americký konzulát nevybavili pasy na návrat do Ameriky.

Až po zatknutí Henriho si mohla konečne vydýchnuť. "Bola to taká nesmierna úľava. Moje deti aj ja trpíme každý deň v dôsledku zneužívania toho predátora," dodala. V závere vyjadrila nadšenie nad ich novými životmi bez trýzniteľa Henriho.