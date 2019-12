Blondínka († 20) išla na operáciu slepého čreva: Namiesto úľavy prišla nekompromisná smrť

Mala to byť rutinná operácia, skončila sa tragédiou! Otec svoju dcéru už nikdy neuvidel.

Tragédia rodiny Rideoutovcov z britského Cornwallu sa začala vlani v októbri. Daveova (52) dcéra Chloe († 20) dostala akútnu bolesť brucha. Otec ju vzal do nemocnice, kde zistili, že ide o zápal slepého čreva. Napriek tomu, že apendix už praskol, Chloe čakala na operáciu, ktorá by sa mala robiť okamžite, ďalších 50 hodín.

Po operácii sa Chloe necítila dobre, začali sa u nej prejavovať príznaky sepsy, ľudovo nazývanej otrava krvi. Napriek tomu ju lekári prepustili z nemocnice. V nasledujúci deň ju Dave zaviezol do inej nemocnice. Hoci sa lekári snažili Chloe zachrániť, o niekoľko dní zomrela v nemocnici. „Moja dcéra išla do nemocnice na operáciu slepého čreva a skončila umierajúc na sepsu. Ako si dokážete predstaviť, sme úplne zlomení a snažíme sa pochopiť, čo sa to vlastne stalo,“ cituje The Sun zroneného otca Davea.

Rodina sa po ťažkej strate snaží pomôcť iným a šíria vedomosti o zákernej sepse. Na internete založili zbierku a nadáciu. „Nadácia sepsy navštevuje školy, lekárov a nemocnice a vysvetľuje im, aby zvýšila povedomie o tomto probléme. Dúfam, že ďalší mladý človek nestratí svoj život a iná rodina nebude musieť prejsť touto nočnou morou,“ vysvetľuje Dave.