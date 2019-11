Muž († 63) zomrel po tom, ako ho olízol vlastný pes: Vážne varovanie pre každého majiteľa zvieraťa

Za lásku k zvieraciemu miláčikovi zaplatil krutú daň! Majiteľ psa doplatil životom na to, čo robí veľa z nás.

Muž († 63), ktorého totožnosť nebola zverejnená, prišiel k lekárovi so záhadnými symptómami. Muž mal príznaky chrípky – vysokú teplotu a problémy s dýchaním. Okrem toho sa mu však na tele objavili červené škvrny a pľuzgiere. Lekári si nevedeli dať rady. Napokon však prišli na príčinu.

Za celým problém stojí mužov pes. Lekári zistili, že majiteľ sa od svojho psa nakazil nebezpečnou baktériou. Organizmus sa nachádza v slinách psa a mužovi sa do tela dostala po tom, ako ho jeho pes olizoval. Nevšedný príbeh zverejnil medicínsky magazín s tým, že ho získali od lekárov z Červeného kríža v nemeckom meste Brémy.

Baktéria spôsobila v tele sepsu – ľudovo nazývanú otravu krvi. Mužovi sa počas štyroch dní v nemocnici príznaky zhoršili., píše denník The Sun. Zdravotný stav sa postupne zhoršil natoľko, že mu zlyhávali obličky a ruka odumierala. Muž

Podobný prípad je veľmi ojedinelý. Je málo pravdepodobné, aby sa muž nakazil len tým, že ho olíže pes. Navyše, muž nemal na postihnutom mieste žiadnu otvorenú ranu, cez ktorú by sa do tela priamo dostala baktéria. Napriek tomu má lekárka dôležitú radu pre všetkých, ktorí majú doma zvieracieho miláčika. „Ak majú majitelia zvierat príznaky chrípky, mali by okamžite vyhľadať lekársku pomoc,“ odporúča doktorka Naomi Mader.