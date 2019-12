Problémy expremiéra pokračujú: Prokurátor nariadil trestné stíhanie Roberta Fica

Prokurátor nariadil trestné stíhanie expremiér Roberta Fica v prípade vyjadrenia podpory Milanovi Mazurekovi po jeho odsúdení.

Informuje o tom spravodajský portál televízie JOJ Noviny.sk. "Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podľa stanoviska Generálnej prokuratúry NAKA predmetné trestné stíhanie odmietol. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry však uznesenie vyšetrovateľa NAKA zrušil ako neodôvodnené a nariadil vyšetrovateľovi vecou sa ďalej zaoberať," píšu Noviny.sk.



Portál uvádza video, v ktorom bývalý premiér povedal, že orgány činné v trestnom konaní rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Týmito slovami komentoval rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý odsúdil Milana Mazureka za extrémistické trestné činy. Práve poslanca Kotlebovej ĽSNS odsúdil Najvyšší súd za extrémistické trestné činy, prišiel o mandát poslanca Národnej rady SR a musel zaplatiť peňažný trest vo výške 10-tisíc eur, píšu Noviny.sk.

"Milan Mazurek povedal to, čo si myslí celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu.To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zákrokoch v osadách, ako som to urobil po zásahu polície v Moldave nad Bodvou? To sa máme báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?" uviedol Fico na adresu rozhodnutia súdu.Mazurek čelil pred Najvyšším súdom obžalobe za výroky v relácii regionálneho rádia Frontinus. Ešte v roku 2016 v nej hovoril o násilí a vandalizme Rómov, urážal ich a prirovnával k nebezpečenstvu spojenom s islamskými migrantmi.