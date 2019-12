Deti, tešte sa na darčeky! Mikuláš a čert už štartujú sane

Ťahajú to spolu už roky! Nerozlučnú dvojicu Mikuláša a čerta nájdete v Preseľanoch (okr. Topoľčany).

Vždy 6. decembra rozdávajú na čarovných saniach deťom nielen sladké balíčky, ale aj kopec radosti. Daniel Hayden (56) tvrdí, že sa ako čert už narodil a Peter Beňo (54) je Mikulášom celou svojou bytosťou. Množstvo ratolestí, ktorých svojou jazdou na vysvietených sánkach každým rokom potešia, je pritom neuveriteľné.

Daniel (56) a Peter (54) s úsmevom vravia, že na tieto sviatky sa chystajú celý rok. Akoby to, čo je mimo nich, ani neexistovalo. „My pre to žijeme, telom i dušou. Ja robím čerta už 21 rokov, ale tvrdím, že som sa ním už narodil, len rožky mi narástli neskôr,“ smeje sa Daniel, alias čert, ktorý podniká v oblasti spracovania dreva.

„To chce správnych ľudí, to sa nedá len tak prísť a urobiť to, to sa tak človek musí narodiť. Raz nás volali na jednu akciu s tým, že oni si dajú svojho vlastného Mikuláša, nejakého profesionálneho herca. To bolo celé zle, on to neprežíval, bolo mu to jedno, to nebol Mikuláš! Už nikdy by sme sa na to nedali nahovoriť,“ krúti hlavou Daniel.

Stíhajú 56 predstavení

Medzitým sa aj s Petrom prezliekajú do svojich rolí. „Ja robím Mikuláša už 11 rokov. Spolu sme začali, keď sme stvorili zázračné motorové sane, to je iná paráda,“ usmieva sa popod falošnú bradu Peter, ktorý Mikulášovi v prestrojení akoby z oka vypadol. „V civile robím odborného pracovníka plynových zariadení, ale Mikuláš mi je bližší,“ žmurkne už spod čapice. „Program robíme každý rok od 30. novembra do 10. decembra, stihneme 56 predstavení a obdarujeme asi 5-tisíc deti. A to už je dôvod, prečo sa na to celý rok tešiť,“ zakončí Mikuláš a už spolu s čertom nasadajú do pripravených čarovných saní.

Rozprávkový voz