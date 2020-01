Celosvetový víťaz Elite Model Look Andrej Chamula: Z nádejného matematika sa stal model

Prestížnu modelingovú súťaž Elite Model Look vyhral pred pár týždňami prvýkrát v histórii Slovák. Volá sa Andrej Chamula (19), má 190 centimetrov, zelenomodré oči, je vegán a miluje matematiku.

Reč bola aj o tom, či modeli musia mať svaly a chodiť na kozmetiku.

Mnohé dievčatá už od detstva snívajú o tom, že raz budú misskami, modelkami... Chlapci majú zrejme trochu iné sny. Ako to bolo vo vašom prípade?

Bolo to tak, že o svete modelingu, modelingových súťažiach som nič nevedel. Myslel som si, že je to skôr niečo pre dievčatá, kým chalani by mali byť napríklad fitnes tréneri. (smiech) Ale keď som dostal šancu, chytil som sa jej a začal ma tento svet zaujímať.

Ako sa vaši kamaráti dívajú na to, že ste model, a teraz už aj veľmi úspešný?

Sú takí, ktorí pre to majú veľké pochopenie a zaujíma ich, čo robím, a potom sú takí, ktorí len s úsmevom povedia: „To je ten náš model.“

Takže medzi chlapmi ste trochu stratili kredit a medzi dievčatami ho získali?

Nie úplne stratil, ale niektorým to skrátka nič nehovorí.

Modelingu sa venujete asi rok a pol, no zrazu ste postúpili do vyššieho levelu. Ako to s vami bolo doteraz? Stíhali ste školu?

Áno, v pohode, bolo to skôr rozbiehacie obdobie. Mal som trochu smolu, že keď som prišiel do agentúry Elite Bratislava, tak sa práve skončila súťaž Schwarzkopf Elite Model Look a musel som na ňu rok čakať.

Máte devätnásť rokov, nie ste už aj trochu starý na súťaž, kam dievčatá chodia v pätnástich, respektíve celkovo na štart v medzinárodnom modelingu?

Dúfam, že nie. (smiech) Myslím si, že ak chalan vyzerá mlado, môže túto robotu robiť dlho.

Chodíte na gymnázium a vraj ste sa plánovali venovať seriózne matematike, získať v tomto smere vysokoškolský a doktorandský titul. Nebojíte sa, že pre modeling by vám tento vlak mohol ujsť?

Zamýšľam sa nad tým a verím, že k tomu nedôjde. Aj keď budem cestovať po svete, budem trvať na tom, aby som dosiahol s matematikou, čo chcem. Určite sa jej neprestanem venovať.

K modelingu ste sa vraj dostali dosť zvláštne, cez strýka, ktorého študentka bola modelingová skautka. Keď vám bola táto práca prvýkrát ponúknutá, čo vám prebles­klo hlavou?

Absolútne sa mi to nezdalo reálne. Myslel som si, že si niekto robí srandu. Bolo to skrátka úplne mimo toho, čomu som sa venoval dovtedy.

Ako rýchlo ste sa s týmto svetom zžili, naučili sa tváriť pred fotoaparátom?

Na začiatku som mal trochu problém. Predtým som sa často nefotil, fakt som na to nebol. A videl som, že aj moje prvé modelingové fotky nevyzerajú tak, ako keď sa fotí dlhoročný profesionál. Stále je vidieť rozdiel medzi topmodelom a začiatočníkmi, ako som zatiaľ ja. Treba na to čas, aby človek vedel, ako sa tváriť.

Aký je váš vzťah k móde?

Móda ma zaujíma, je to niečo, čo vo voľnom čase sledujem na sociálnych sieťach. Ide mi o to, či mi je oblečenie pohodlné, ale oblečiem si aj nepohodlné, ak v tom vyzerám zaujímavo. Nerobí mi to problém.

Ako celosvetový víťaz Elite Model Look ste získali zmluvu na 50 000 €. Tie ste asi len tak nedostali...

Veruže nie, takto to nefunguje. Ja si ich ešte budem musieť zarobiť, agentúra mi bude sprostredkovávať čo najviac práce, respektíve budú použité napríklad v januári, keď pôjdem do Paríža a isté náklady budú pokryté touto sumou - letenky, ubytovanie a podobne.

Čo myslíte, čím ste zaujali medzinárodnú porotu?

Myslím, že svojou ľudskosťou. Nehrám sa na nič, lebo sa necítim komfortne, keď niečo predstieram. A po vizuálnej stránke? Mám ostrejšie črty tváre, čo je vyžadované, a zelenomodré oči.

Meriate 190 centimetrov. To je o.k.?

Je to na hranici, mať viac by už nebolo dobré.

A čo svalová hmota? Treba mať tehličky na bruchu a aspoň náznakom ukázať, že človek chodí do posilňovne?

Sú značky, ktoré chcú svalnatých chalanov, ako napríklad Dolce & Gabbana, ale sú aj značky, ktoré vyslovene hľadajú skôr zaujímavé typy, hlavne do tváre. Je však dobre, keď je model vyrysovaný.

Takže teraz dvíhate železo?

Áno. Na fitko som si veľmi rýchlo zvykol a doslova mi to chýba, keď musím pár dní pre niečo vynechať. U mňa je však dosť ťažké nabrať kilá či svaly, môžem jesť, koľko chcem...

Ste vegán. Z presvedčenia alebo vám to chutí?

Pred dvoma rokmi som vegánstvo odsudzoval, ale posledných deväť mesiacov jem už iba takúto stravu. Prišlo to na mňa postupne, veľa som o tom čítal na internete, počúval ľudí, ktorí o tom hovoria, tak reku - vyskúšam.

Musíte teraz o seba nejako viac dbať? Chodiť na kozmetiku? Čistiť si pleť?

Ani nie, mám to šťastie, že nemusím robiť extra veľa pre to, aby som mal hladkú pleť. Nejaké krémy používam, ale nič viac.

Vraj už niekoľko týždňov nemáte priateľku. To je aj dobre, keďže vás čaká svet?

Ak by sa našla baba, ktorá by pre to mala pochopenie a podporila by ma, to by bolo asi lepšie. No vyšlo to takto.