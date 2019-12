Zúfalý Valach: Kvôli Chomutovu nemá na liečbu chorého synčeka

Nemá to ľahké. Slovenský hokejista Juraj Valach (30) si toho vytrpel veľa, ale od života stále dostáva ďalšie rany.

Zadĺžený Chomutov mu podľa českého denníka Blesk stále dlží peniaze, ktoré nie je schopný splácať!

Valachovi, ktorý hrá momentálne rakúsku ligu za Linz, pred tromi rokmi zomrela pri pôrode manželka. Jedno z dvojčiat, syn Jerguš, má trvalo poškodený mozog. Vyžaduje si tak špeciálnu liečbu a Jurajovi by sa peniaze z Chomutova zišli.

„Liečenie je veľmi nákladné. Nebyť firiem a nadácií, ťažko by som to platil zo svojho,“ napísal bývalý reprezentant na Facebooku.



Chomutov mu dlží peniaze od minulej sezóny, kedy i kvôli finančným suchotám zostúpil z extraligy. Noví majitelia síce podpísali splátkový kalendár, ale peniaze zrejme zase došli...



„Je to smutné až zarážajúce. A tiež nepochopiteľné, že klub, ktorý nemá na dlhy, privedie hráča z Ameriky. To je, ako keď napíšem e-mail na finančný úrad, že som bez peňazí a potom si kúpim cadillac. Každý si tu robí, čo chce, ako v banánovej republike,“ hnevá sa Valach.