Peripetie na súde: Dobre známy podnikateľ nemohol vypovedať v kauze zmeniek, nemal preukaz totožnosti

Podnikateľ a bývalý predstaviteľ niekdajšieho ministerstva privatizácie Ivan Beňačka bol ako svedok predvolaný svedčiť v rámci kauzy údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur.

Do budovy bratislavského Ústavu na výkon väzby sa však dostavil bez preukazu totožnosti, preto ho na pojednávanie nechceli vpustiť. Keďže sa jeho totožnosť nepodarilo Zboru väzenskej a justičnej stráže overiť, musel ísť na najbližšiu policajnú stanicu. Ak preukáže svoju totožnosť, súd ho bude môcť vypočuť. Beňačku v minulosti odsúdili za to, že v mene bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara vymáhal peniaze od viacerých podnikateľov.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko. Zaujímavosťou je, že ani na jednom z pojednávaní doteraz neboli zároveň prítomní obaja obžalovaní. Vždy sa dostaví len jeden z nich, pričom druhý dá žiadosť o konanie v jeho neprítomnosti. Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Pavol Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala.

Pavol Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy, a hrozila by jej strata licencie. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Pavol Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Pavol Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.